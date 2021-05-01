Спецборт с Благодатным огнем вылетел в Москву

В Москву из израильского аэропорта "Бен-Гурион" вылетел спецборт с Благодатным огнем. Он доставит святыню в столицу России после 20:00.

Благодатный огонь сошел накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В церкви святыню получил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, он, в свою очередь, передал лампаду с Благодатным огнем председателю совета фонда Андрея Первозванного у трапа самолета уже в аэропорту.

"Очень горжусь, что мне как послу удалось выполнить почетную миссию", - цитирует РИА Новости Викторова.

В связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса традиционной массовой встречи святыни в московском аэропорту в этом году не будет. Благодатный огонь доставят в 25 городов и регионов России, в столице его получат 15 храмов, где вечером примерно с 20:30 его смогут забрать все желающие.