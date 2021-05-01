В Киргизии 1 и 2 мая объявлены днями траура. Соответствующий Указ подписал президент страны Садыр Жапаров. Документ размещен на официальном сайте главы государства.

"В результате вооруженного конфликта 29-30 апреля на киргизско-таджикской границе в Баткенской области имеются многочисленные жертвы и пострадавшие как среди мирных граждан, так и военнослужащих. Вооруженное столкновение привело и к существенному имущественному ущербу мирных граждан и юридических лиц. Выражая глубокую скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляется объявить 1 и 2 мая 2021 года днями национального траура в Киргизской Республике. В дни национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом приспустить государственные флаги страны. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в дни национального траура. Правительству совместно с органами местного самоуправления принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим", - говорится в документе.

Днем ранее Садыр Жапаров обратился к народу со специальным посланием, в котором призвал не допускать дальнейшего усугубления ситуации. Напомним 28-29 апреля на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт. Стороны сообщили о пострадавших и погибших. 30 апреля 2021 года президент Киргизии Садыр Жапаров провел телефонный разговор с главой Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Как сообщили в пресс-службе главы КР, между руководителями двух стран состоялся конструктивный диалог в духе добрососедства на принципах взаимного уважения территориальной целостности стран. Были обсуждены меры по скорейшей деэскалации ситуации на киргизско-таджикском участке государственной границы.