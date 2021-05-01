В Москве ожидают благодатный огонь из Иерусалима

Сегодня в Москву должны привезти благодатный огонь из Иерусалима. Организовывает доставку Фонд Андрея Первозванного. Самолет российского посольства со святыней на борту ожидают во Внуково.

Из-за эпидемии коронавируса массовую встречу огня в аэропорту проводить не будут, передает "Эхо Москвы". По приезду, его должны отвезти в Храм Христа Спасителя на патриаршее богослужение. Ожидается, что позже благодатный огонь получат 15 столичных храмов.

Сегодня последний день перед Пасхой, субботу Страстной недели называют Великой субботой. Священнослужители говорят - это день тишины и покоя, время внутреннего сосредоточения и духовного ожидания Воскресения Христова. Ранее в Русской православной церкви заявляли о том, что не видят оснований ограничивать посещение храмов на Пасху. В пасхальную ночь и последующие дни Пасхальной седмицы в храмах "будут действовать общепринятые профилактические меры, в том числе масочный режим".