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02.05.2021 13:05
Рубрика: Культура

В Ярославле открылся музыкальный фестиваль Юрия Башмета

Текст: Элина Труханова (Ярославль )
В Ярославле большим гала-концертом с участием музыкантов из Франции, Швейцарии и России открылся тринадцатый Международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством Юрия Башмета.
Фото: Ирина Штольба Фото: Ирина Штольба
Фото: Ирина Штольба

Стоит подчеркнуть, что открылся в традиционные сроки - в начале мая. В прошлом году из-за пандемии коронавируса этот любимый ярославцами праздник музыки пришлось перенести на октябрь. Кроме того, почти весь прошлогодний фестиваль прошел без Юрия Башмета, который заболел COVID-19 и смог приехать только на его закрытие.

Фото: предоставлено пресс-службой IPQuorum
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В концертном зале Ярославской филармонии, заполненном в связи с ковидными ограничениями на 75 процентов, 1 мая прозвучали музыкальные раритеты Антонио Вивальди - концерт для мандолины и 147-й Псалом, хоровая миниатюра Бетховена, концерт Моцарта ре минор, камерная обработка грузинских народных песен и вокальный цикл Бенджамина Бриттена на стихи английских поэтов. Любители музыки смогли насладиться исполнительским искусством швейцарского валторниста, солиста Бернского симфонического оркестра Оливье Дарбелле, известного французского пианиста Давида Фрэ, российской мандолинистки Екатерины Мочаловой, приглашенного солиста Большого театра Ярослава Абаимова, филармонической хоровой капеллы "Ярославии", солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Снежаны Пащенко (скрипка) и Арсения Газизова (контрабас) и, конечно, камерного ансамбля "Солисты Москвы".

По словам гендиректора Русского концертного агентства Дмитрия Гринченко, программа ярославского фестиваля, который продлится до 9 мая включительно, "как никогда насыщенна". Причем на этот раз главным его лейтмотивом стал музыкальный театр - "в различных его ипостасях". Более того, все композиции - премьерные. Ярославцы увидят впервые представленный в феврале этого года в Сочи моноспектакль "Шекспир. Шостакович. Гамлет" с Евгением Мироновым и в режиссуре Марины Брусникиной, а также музыкально-драматический спектакль "Корабль влюбленных", где задействованы Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Ольга Ломоносова и Надежда Лумпова (презентован тоже в Сочи).

Фото: пресс-служба Московской консерватории
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9 мая Сергей Гармаш прочтет гениальную, посвященную памяти павших на фронтах Великой Отечественной войны поэму Роберта Рождественского "Реквием" в сопровождении музыки Кузьмы Бодрова - на московском фестивале Юрия Башмета в январе 2021 года премьера этой композиции прошла с огромным успехом.

Но главным событием фестиваля станет, безусловно, мировая премьера оперы-оратории Александра Чайковского "Хроники Александра Невского", посвященной 800-летию со дня рождения легендарного полководца.

- Примерно год назад, когда стало понятно, что надвигается 800-летие Александра Невского, мы заинтересовались этой темой, тем более, что князь родился в Переславле-Залесском и связан с Ярославской землей, - рассказал Дмитрий Гринченко. - Начали изучать, а чем же он действительно так велик. И выяснилось, что мы все знаем о ледовом побоище, но очень мало знаем о жизни князя в целом. Именно поэтому возникла идея написать оперу-ораторию, содержащую рассказ обо всей его жизни - с момента рождения до переноса мощей в Санкт-Петербург. Мы хотим, чтобы люди все-таки не абстрактно помнили исторических личностей, а действительно знали их судьбу.

По словам Юрия Башмета, композитору, "живой легенде" и своему другу Александру Чайковскому он в данном случае поставил задачу, "что это должно быть ярко, с лирикой и молодой задоринкой, потому что Александр Невский был очень молодым, когда одерживал свои победы".

Мировая премьера "Хроник Александра Невского" (композитор - Александр Чайковский, автор сценария - Дмитрий Макаров) состоится 8 мая в ярославском концертно-зрелищном центре "Миллениум".

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