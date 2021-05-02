В Ставрополе водитель арестован после ДТП, где погибли пятеро детей

Ленинский районный суд Ставрополя на два месяца арестовал водителя легкового автомобиля, который мог спровоцировать ДТП с гибелью пятерых детей в Грачевском городском округе.

По информации ТАСС со ссылкой на слова судьи в рамках судебного заседания, фигурант будет находиться под арестом до 30 июня.

Как сообщала "РГ", в аварии, которая произошла вечером 30 апреля, погибли пять и пострадали еще девять детей.

Семерых пострадавших, шестерых детей и одного взрослого, эвакуировали в Москву.

Напомним, на 535-м километре автодороги Р-216, соединяющей Ставрополь и Светлоград, столкнулись "КамАЗ" и пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором находились девочки-баскетболистки, ехавшие вместе с сопровождающими из Волгограда в Черкесск.