Пострадавших в ДТП на Ставрополье эвакуировали в Москву

Шестерых детей и одного взрослого, пострадавших в ДТП, которое произошло в пятницу вечером в Ставропольском крае, перевели в Москву.

"Врачи делают все для сохранения жизни и здоровья пострадавших в трагической аварии, - написал глава Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в Instagram. - Вчера в крае побывала группа специалистов из федеральных медучреждений, находящихся в столице".

Пострадавших направили специальным бортом МЧС, он вылетел из Ставропольского края после полуночи.

Под наблюдением ставропольских врачей остаются четверо пациентов, в том числе двое детей. Им оказывается вся необходимая медпомощь.

Напомним, в аварии погибли пять и пострадали еще девять детей. На 535-м километре автодороги Р-216, соединяющей Ставрополь и Светлоград, столкнулись "КамАЗ" и пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором находились девочки-баскетболистки, ехавшие вместе с сопровождающими из Волгограда в Черкесск.