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02.05.2021 19:30
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили реакцию Бабиша на слова главы минюста Чехии о взрывах

Текст: Айсель Герейханова

Руководство Чехии выполняет указание извне, которое заключается в том, чтобы "назначить Россию виновной", заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.Так он прокомментировал сообщения о том, что премьер-министр Чехии вызвал главу минюста страны в связи с ее заявлением о взрывах во Врбетице.

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"Теперь, какие бы ни были варианты, какие бы ни были найдены конкретные решения или причины взрыва, в любом случае их будут отвергать, прятать", - сказал парламентарий в интервью RT.

Водолацкий также отметил, что Чехия, как и Польша, страны Прибалтики, назначена быть той страной, которую "выставили на заклание при проведении русофобской политики".

"Сегодня руководство Чехии не самостоятельное, а это многим чехам не нравится", - уверен он.

Ранее стало известно, что глава чешского правительства Андрей Бабиш вызвал к себе "на беседу" главу министерства юстиции Марию Бенешову. Это произошло после того, как она заявила о наличии других версий в деле о взрывах в деревне Врбетице.

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