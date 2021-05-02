Главу минюста Чехии вызвали к премьеру после заявлений о взрывах во Врбетице

Правительство Чехии не перестает удивлять общественность своим поведением. Сегодня стало известно, что глава чешского правительства Андрей Бабиш вызвал к себе "на беседу" главу министерства юстиции Марию Бенешову. Это произошло после того, как она заявила о наличии других версий в деле о взрывах в деревне Врбетице. Отдувавшийся за Бабиша в эфире местного телевидения вице-премьер Ян Гамачек заявил, что Бенешова имела лишь общую информацию, а ее заявление его расстроило. На фоне этого ряд политических лидеров призвал правительство уволить Бенешову.

По словам Гамачека, глава минюста не располагала информацией о наличии только одной версии, поскольку она не входила в комитеты по разведке. "Я признаю, что мне совсем не понравились ее слова", - заявил вице-премьер. Он также добавил, что Бенешову скорее всего не уволят, поскольку "никому не нужны перетасовки в правительстве" за пять месяцев до выборов.

"Русские сделали это. Мы знаем, что они это сделали, они знают, что они это сделали, они знают, что мы знаем, что они это сделали. Единственное, чего они не знают, это то, что у нас есть для них", - разъяснил вице-премьер Чехии. Для внесения дополнительной ясности в дело взрывов во Врбетице Гамачек добавил, что болгарский след в этом деле "может быть очень интересен". По его словам, полицейские Болгарии и Чехии уже находятся в контакте и активно работают в этом направлении.

С некоторой грустью господин вице-премьер отметил, что ожидал большей солидарности от стран Запада в непростом противостоянии правительства Бабиша с Россией. Гамачек с сожалением заявил, что рассчитывал на то, что Великобритания, Германия или хотя бы Франция последуют примеру Праги и также начнут массово высылать российских дипломатов. Но, видимо, сверхсекретные данные чешской BIS не убедили еврограндов, либо они настолько секретные, что правительство Чехии отказалось делиться ими даже со своими союзниками.