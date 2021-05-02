Новости

В Госдуме оценили реакцию Бабиша на слова главы минюста Чехии о взрывах 19:30
Патриарх Кирилл поздравил космонавтов на МКС с Пасхой 19:08
МВД: 527 тысяч жителей Донбасса получили гражданство РФ в упрощенном порядке 19:04
В Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток в транспорте 18:32
Запасы газа в Европе сократились до рекордно низкого уровня 18:11
Главу минюста Чехии вызвали к премьеру после заявлений о взрывах во Врбетице 18:05
На месте разлива дизтоплива в Карантинной бухте взяли пробы воды 17:53
В Турции задержан один из приспешников экс-лидера "ИГ" 17:50
IIHF утвердила форму сборной России на чемпионате мира по хоккею 17:49
Фанаты "МЮ" прорвались на поле в знак протеста против руководства клуба 17:48
Центр Чумакова попросил разрешения прививать вакциной "КовиВак" пожилых людей 17:36
Три человека погибли в результате стрельбы в отеле-казино в Висконсине 17:12
На химическом заводе в Иране прогремел взрыв 16:59
Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии 16:50
В результате взрыва бензовозов в Кабуле погибли 7 и ранены 14 человек 16:50
На Кубани после стрельбы у парка госпитализировали трех человек 16:47
В Северной Осетии у самолета Wilga отказал двигатель во время полета 16:34
Сенатор ответил на заявление главы МИД Британии о противодействии "пропаганде" России 16:31
В Ставрополе водитель арестован после ДТП, где погибли пятеро детей 16:11
В Петербурге буксиры станцевали вальс 15:59
"Девятаев" занял второе место в российском прокате за выходные 15:59
В Сочи устранили проблемы с подачей воды после оползня 15:27
Ведущая "Ревизорро" Ксения Милас изрезала ножом подругу 15:25
Назван срок, на который вакцина "КовиВак" дает иммунитет к COVID-19 15:21
Умерла лауреатка премии "Оскар" актриса Олимпия Дукакис 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
02.05.2021 18:05
Рубрика: В мире

Главу минюста Чехии вызвали к премьеру после заявлений о взрывах во Врбетице

Текст: Алексей Чуриков

Правительство Чехии не перестает удивлять общественность своим поведением. Сегодня стало известно, что глава чешского правительства Андрей Бабиш вызвал к себе "на беседу" главу министерства юстиции Марию Бенешову. Это произошло после того, как она заявила о наличии других версий в деле о взрывах в деревне Врбетице. Отдувавшийся за Бабиша в эфире местного телевидения вице-премьер Ян Гамачек заявил, что Бенешова имела лишь общую информацию, а ее заявление его расстроило. На фоне этого ряд политических лидеров призвал правительство уволить Бенешову.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Москва ждет разъяснений от Праги, Софии и Киева по поводу мин на складах во Врбетице

По словам Гамачека, глава минюста не располагала информацией о наличии только одной версии, поскольку она не входила в комитеты по разведке. "Я признаю, что мне совсем не понравились ее слова", - заявил вице-премьер. Он также добавил, что Бенешову скорее всего не уволят, поскольку "никому не нужны перетасовки в правительстве" за пять месяцев до выборов.

"Русские сделали это. Мы знаем, что они это сделали, они знают, что они это сделали, они знают, что мы знаем, что они это сделали. Единственное, чего они не знают, это то, что у нас есть для них", - разъяснил вице-премьер Чехии. Для внесения дополнительной ясности в дело взрывов во Врбетице Гамачек добавил, что болгарский след в этом деле "может быть очень интересен". По его словам, полицейские Болгарии и Чехии уже находятся в контакте и активно работают в этом направлении.

С некоторой грустью господин вице-премьер отметил, что ожидал большей солидарности от стран Запада в непростом противостоянии правительства Бабиша с Россией. Гамачек с сожалением заявил, что рассчитывал на то, что Великобритания, Германия или хотя бы Франция последуют примеру Праги и также начнут массово высылать российских дипломатов. Но, видимо, сверхсекретные данные чешской BIS не убедили еврограндов, либо они настолько секретные, что правительство Чехии отказалось делиться ими даже со своими союзниками.

В мире Европа Чехия

Главное сегодня

Назван срок, на который вакцина "КовиВак" дает иммунитет к COVID-19
В Госдуме оценили разработку нового мобильного сервиса МВД против мошенников
Голикова объяснила, зачем привитым от COVID-19 сдавать ПЦР-тесты
Определились все пары 1/4 финала юниорского ЧМ по хоккею
Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета