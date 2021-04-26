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26.04.2021 22:27
Рубрика: В мире

Чешский премьер продолжает настаивать на диверсии во Врбетице

Текст: Юрий Когалов
Чехия рассматривает только одну версий событий во Врбетице в 2014 году, согласно которой к взрывам на складе боеприпасов привела диверсия иностранных спецслужб. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.
Фото: EPA/CZECH REPUBLIC POLICE Фото: EPA/CZECH REPUBLIC POLICE
Фото: EPA/CZECH REPUBLIC POLICE

"Существует лишь одна версия того, что произошло на складах в деревне Врбетице​​​", - отметил глава правительства Чехии, снова заявив о причастности России к тем событиям. По его словам, версия о неосторожном обращении с вооружением работников склада, которую призвал не исключать президент Чехии Милош Земан, рассматривалась на первоначальном этапе следствия. "Сейчас мы работаем только с одной версией", - заявил Бабиш, добавив, что у президента свой взгляд на происходящее, с которым он не согласен.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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На диверсии на складе настаивает и вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек. По его словам, контрразведка, полиция и генпрокуратура предоставили "убедительные доказательства", однако он их так и не предоставил.

Ранее президент Чехии не исключил, что раскручиваемый скандал с инцидентом во Врбетице может оказаться в итоге игрой спецслужб.

Напомним, 17 апреля премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Под этим предлогом из страны были высланы 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила "персонами нон грата" 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. Впоследствии численность сотрудников посольств в двух странах была сокращена до 7 дипломатов, 25 административно-технических сотрудников и 19 нанятых на месте.

Кстати, громкие обвинения отвлекают внимание от содержания тех складов. Еще 17 апреля в Die Welt появилась статья, в которой говорилось о "сотнях противопехотных мин", которые хранились во Врбетице. И теперь в Праге возникли серьезные вопросы. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "эти сведения ставят под сомнение добросовестное выполнение Чехией обязательств в рамках Конвенции о запрещении противопехотных мин". По ее словам, такие же вопросы возникают к Болгарии, гражданин которой был владельцем мин, и Украине, которую СМИ называют потенциальным покупателем. Захарова напомнила, что государства, подписавшие Конвенцию о запрещении противопехотных мин, обязались ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не сохранять и не передавать никому подобное вооружение.

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