Захарова вспомнила цитату Чапека про дураков после высылки дипломатов

В МИД РФ прокомментировали демонстративные действия Чехии, которая поблагодарила Эстонию, Латвию и Литву за поддержку позиции Праги в противостоянии с Москвой.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова вспомнила слова чешского писателя Карела Чапека. "Саранча - стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое….", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook. Захарова не стала цитировать Чапека до конца, чтобы не использовать слово "дураки".

Ранее Чехия под надуманным предлогом выслала из страны 18 российских дипломатов, обвинив их в шпионской деятельности. Через несколько дней примеру Праги последовали страны Прибалтики. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек поблагодарил их за солидарность по отношению к РФ.

В Москве подобные действия считают попыткой Запада отвлечь внимание от собственных внутренних проблем. "Мы прекрасно понимаем, что за спиной тех, кто принимал подобные решения в Праге, стоят их западные кураторы. В частности, США. Это их почерк", - заявила Захарова.