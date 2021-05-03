На Ставрополье ужесточат надзор после ДТП с погибшими детьми

В Ставропольском крае ужесточат надзор за соблюдением правил перевозок детей. Об этом в понедельник заявили в краевом управлении ГИБДД России.

С такой инициативой краевые власти выступили после крупного ДТП, которое произошло в Грачевском округе. Тогда в результате грубого нарушения правил дорожного движения погибли пять девочек-баскетболисток, ехавших в микроавтобусе на соревнования из Волгограда в Черкесск.

По заявлению регионального ГИБДД, госавтоинспекторы совместно с сотрудниками краевого Роспотребнадзора проверят режим труда и отдыха водителей пассажирского транспорта, а также большегрузов. Помогут им в этом волонтеры.

Проведут беседы и в школах с руководством образовательных учреждений и родителями детей о том, как правильно организовывать перевозки школьников в летнее время. Усилят надзор и за местами повышенной аварийности.