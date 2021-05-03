Уникальные фотографии Юрия Гагарина прислал в "РГ" режиссер Геннадий Шеваров

Уникальные фотографии прислал в редакцию "Российской газеты" известный журналист, режиссер-документалист, сценарист Геннадий Шеваров.

"Узнал о народном проекте "Мой Гагарин", - написал Геннадий Николаевич. - Отправляю несколько фотографий Юры Гагарина - школьника. Их подарила - передала мне из рук в руки его учительница. Вся история - в репортаже в газете "Молодежь Алтая", 14 и 19 апреля 1961 года, Барнаул. Спасибо за прекрасный проект".

На снимках - Юра Гагарин со своей учительницей, на уборке турнепса и с ровесниками.

А еще Геннадий Шеваров прислал фото обложки книги "Психология и космос" с дарственной надписью от друга Гагарина, врача-психолога отряда космонавтов Владимира Лебедева. Первый космонавт и врач-психолог стали ее соавторами.

Верстку книги Юрий Гагарин подписал за день до своей гибели... Предлагаем вниманию читателей репортаж Геннадия Шеварова "Мой Юрка", который был опубликован в газете "Молодежь Алтая" шестьдесят лет назад.

"МОЙ ЮРКА"

На глазах Ольги Степановны Раевской - слезы радости. Она очень-очень взволнована. Старую учительницу нетрудно понять: ведь это ее бывший ученик совершил позавчера подвиг, удививший весь мир.

- Не мой ли это Юрка? - подумала я, - рассказывает Ольга Степановна, - когда услышала знакомую фамилию летчика-героя. А потом по радио сказали, что Юрий учился в Гжатской средней школе, и у меня уж сомнений не осталось: это - мой Юрка!…

Когда наши войска освободили Гжатск от фашистов, там сохранилось целыми лишь несколько деревянных домиков. В одном из них и была открыта школа. Ольга Степановна стала работать в ней учительницей русского языка и литературы. Здесь в пятом и шестом классах и учился у нее сын плотника Юра Гагарин.

- Худенький такой, высоконький был мальчишка, - вспоминает Ольга Степановна. - Как и все ребята, играл в войну, возился с гильзами и разбитым оружием. Ребята любили его за скромность, справедливость, за то, что хорошо учился. Юра был председателем совета пионерского отряда. Трудно жилось в те годы. Часто ребятишки мерзли, недоедали, одевались кое-как. Чернила замерзали - в школе не было дров. Но никто не хныкал, не жаловался. А потом Юра Гагарин ушел в ремесленное училище. Но дружбы мы с ним не теряли. На смену Юре пришел ко мне в класс его родной брат. И как только Юра появлялся в Гжатске, он обязательно заходил справиться о нем…

Внучка Ольги Степановны, маленькая Таня, бережно несет два старых снимка. "Бабушка нашла", - с гордостью выговаривает Танюша.

"Вот это мы овощи убираем в подсобном хозяйстве. В году сорок седьмом, - разглядывает Ольга Степановна одну из фотографий. - Помню, в эту осень заморозки рано ударили. Холодно было, а ребята картошку из мерзлой земли руками выковыривали. Они повсюду успевали. Школа-то наша вроде центра культуры стала в освобожденном Гжатске. Так, пионерские концерты и кино, и театр, и музыку заменяли. Все, бывало, по госпиталям ездили, перед ранеными выступали. Юра в пьесе, кажется, партизана играл. Стихи он быстро заучивал. Как-то с товарищем своим стал соревноваться, кто быстрее стихотворение запомнит. Тот и оглянуться не успел, а Юрка читает мне на память, сияющий".

Я слушаю рассказ старой учительницы, а сам смотрю на будущего Колумба космоса, залегшего в куче турнепса, на пилотку со звездой…

На уборке турнепса. Фото: Из личного архива Геннадия Шеварова

Забавной оказалась история второго снимка. На нем - Ольга Степановна с двумя питомцами на крыльце своего домика. По левую руку от нее сидит Юра, а по правую - его школьный товарищ Лева Толкалин. С нескрываемым любопытством смотрят они прямо на нас - в объектив. Ольга Степановна смеется: "Сами себя сфотографировали. Веревочку к затвору привязали, сели около меня, дернули - и готово!".

И еще с одной находкой познакомила меня Ольга Степановна. В своем архиве она обнаружила неказистый на вид, потрепанный альбом. На обложке старательной детской рукой выведено: "Моя любимая книга" и чуть пониже - "Гжатская семилетняя школа". Вот одна из его страниц:

"В открытом море"

Недавно я прочитал интересную книгу о наших героях-черноморцах. В этой книге рассказывается о героях-черноморцах и о борьбе их с врагами нашей Родины. Они на своем деревянном баркасе потопили подводную лодку немцев. Попав в плен, они не пали духом, вскоре начали бороться в партизанском отряде. Они сделали себе катер "Ночной дельфин", а другой торпедный катер взяли в плен. На этих катерах они первые ворвались в Севастополь.

И подпись: Гагарин.

ГА-ГА-РИН! - вторую неделю скандируют газеты имя смоленского парня, первым взлетевшего к звездам. Миллион вопросов, открытий и догадок.

…Интересно, чем питается космонавт? Как он чувствует себя в невесомости? Как выглядит с "ракетного полета" наша круглая Земля? Красива, в облаках ли, в огнях ли ее ночная сторона?

У Юрия Гагарина все впереди. Будут и полеты на Венеру, и репортажи из лунного кратера. Но сначала-то были… мерзлая картошка, солдатская пилотка и "Ночной дельфин".

Когда он вернется в Москву, его будут поздравлять, целовать и обнимать, жать ему руки и качать. А почтальоны принесут такую телеграмму: "Дорогой Юра! Поздравляю, горжусь, крепко целую. Твоя учительница Ольга Степановна Раевская".

"Молодежь Алтая", 14 и 19 апреля 1961 года, Барнаул