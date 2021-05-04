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04.05.2021 14:04
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ будет одновременно выпускать две Lada Granta

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Стало известно о планах АвтоВАЗа одновременно собирать две Lada Granta. Об этом сообщает паблик "Русский автомобиль".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ ищет инженеров для создания новых моделей Lada

"С переводом модельного ряда ВАЗа на платформу CMF-B LS новая Granta должна занять пятую нитку конвейера, это СКП, в котором собираются Granta нынешнего поколения (а ранее и Datsun с Kalina). Сюда же пристроят и французские Logan и Sandero, благо степень их унификации с новой Granta (которая, кстати, будет называться иначе) весьма высока. А на третью нитку уйдет…

В это сложно поверить, но туда уйдет нынешняя Granta. Да-да, два поколения будут собирать на ВАЗе одновременно, до тех пор, пока на старую и дешевую машину сохранится спрос", - говорится в сообщении паблика.

Напомним, Lada Granta возглавляет список самых продаваемых моделей в России на протяжении многих месяцев. По итогам первого квартала в РФ продано 12 686 автомобилей семейства, которое представлено седаном, хэтчбеком, лифтбеком, универсалом. Цена на модель без учёта стимулирующих предложений начинается от 510 900 рублей.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ определился с дизайном нового поколения "Нивы".

#Lada