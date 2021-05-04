Дочь Билла Гейтса прокомментировала развод родителей

Дочь Билла Гейтса и Мелинды Дженнифер отреагировала на новость о предстоящем разводе родителей.

"Это непростой период для всей нашей семьи​​​. Пока я сама пытаюсь разобраться со своими эмоциями и с тем, как лучше поддержать членов семьи", - написала она в Instagram.

Комментировать бракоразводный процесс Дженнифер не стала, в то же время поблагодарила подписчиков за поддержку и уважение частной жизни ее семьи.

Ранее "РГ" писала, что Билл Гейтс и Мелинда Гейтс после 27 лет совместной жизни объявили о решении расстаться. Сообщение об этом опубликовано в официальном Twitter-аккаунте основателя компании Microsoft. Также отмечалось, что супруга одного из самых богатых бизнесменов США не претендует на алименты.