Лукашенко и Головченко обсудили санкции и коронавирус

Состояние национальной экономики и прогнозы ее развития до конца текущего года, в том числе с учетом проблемных моментов, были рассмотрены во вторник Александром Лукашенко в ходе доклада премьер-министра Романа Головченко, передает пресс-служба президента.

По словам главы государства, одна из таких проблем - это попытка запугать Беларусь санкциями, подчеркнув, что это нельзя оставлять без ответа. Кроме того, на встрече с премьером речь шла и о финансировании антиковидных мер. "Мы лечили и будем лечить людей", - заверил белорусский лидер, актуализировав и важность материальной поддержки врачей и медперсонала, которые работают в "красных" зонах.

Обратился Лукашенко и к проблематике, которая обсуждалась во время его недавней рабочей поездки по районам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Тогда, как уже сообщали местные обозреватели, было решено к сентябрю выработать новую программу по развитию соответствующих территорий. "Надо определиться в каждом районе, агрогородке, что мы там должны сделать. Надо восстановить тот уровень жизни и безопасности, который был до чернобыльской катастрофы, - пояснил свою позицию президент. - Надо эту завершающую программу принять, чтобы выровнять уровень чернобыльских регионов".

В ходе доклада Роман Головченко доложил также белорусскому руководителю и об итогах межправсовета ЕАЭС в Казани, и о своих переговорах с российским премьером Михаилом Мишустиным.