Лукашенко пригрозил Евросоюзу проблемами из-за санкций против Минска

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил главе правительства Роману Головченко подготовить информацию о крупных проектах ЕС в стране и пригрозил Евросоюзу проблемами в связи с санкциями против Минска. Об этом сообщает 4 мая белорусское государственное новостное агентство БелТА.

"Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями против Беларуси, они их получат", - сказал Лукашенко.

На встрече с главой кабинета министров Романом Головченко президент попросил его подготовить информацию о наиболее крупных европейских проектах в стране и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси. "Посмотрим на их работу", - сказал Лукашенко.

Также он распорядился проверить западные гуманитарные программы, действующие в Беларуси. "Эти некоммерческие организации, иностранные агенты, разного рода бандиты, которые устраивают здесь обдираловку и прочее. Мы договаривались о перерегистрации и этих организаций, и средств массовой информации. А то они нас держат на коротком поводке и начинают постоянно, когда это им захочется, дергать", - сказал президент.

Ранее Минск в качестве ответной меры на западные санкции запретил ввоз в Беларусь некоторых товаров, а также приостановил импорт работ и услуг тех государств, которые ввели ограничительные меры.