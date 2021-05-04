Под Ярославлем разлившаяся Волга затопила 272 дачных участка

- За последнюю неделю в регионе выпало более 200 процентов осадков, что привело к резкому увеличению притока воды в Рыбинское водохранилище и малые реки. На данный момент уровень Рыбинского водохранилища удалось стабилизировать. Одновременно с этим в связи с возобновившимися затяжными дождями идет повышение уровней водных объектов, - пояснил заместитель председателя правительства Ярославской области, Роман Колесов.

29 апреля Росводресурсы для стабилизации ситуации приняли решение об увеличении сбросов с Рыбинской ГЭС до 4500 ± 300 кубометров в секунду. По мнению специалистов, это позволит удержать уровень воды в Рыбинском водохранилище ниже критических значений и не допустить неконтролируемой ситуации.

Однако следствием увеличенных сбросов с Рыбинского гидроузла стало повышение уровня Горьковского водохранилища от Рыбинска до Костромы. Затопленными оказались нижние ярусы набережных в Рыбинске и Ярославле, подтоплены 272 дачных участка в Ярославской районе (на 3 мая), а также четыре десятка участков в Бакшеевском сельском поселении Костромской области.

В правительстве Ярославской области сообщали, что 1 мая начиная с 14:00 уровни воды в Волге в районе Ярославля и Рыбинска повышаться перестали, однако из-за вновь начавшихся дождей этот эффект оказался непродолжительным. Что видно даже по ситуации на речном вокзале Ярославля: если 1 мая к дополнительному передвижному причалу для посадки на "речной трамвайчик" пассажиры еще могли подойти по сухой тротуарной плитке, то 3 мая на залитой водой плитке уже пришлось выложить "дорожку" из деревянных поддонов. Затоплены уже не только стационарные причалы, но и все подходы к ним, а на нижнем ярусе ярославской Волжской набережной плавают утки.

По данным МЧС по Ярославской области, пострадавших и эвакуированных в связи с подтоплениями нет. Факты размыва дорог и повреждений линий электропередач тоже отсутствуют.