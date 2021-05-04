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04.05.2021 21:03
Рубрика: Легковые авто

Skoda Fabia дебютировала в четвертом поколении

Текст: Константин Руссов
Skoda Fabia четвёртого поколения наконец-то представлена. На модель возлагают большие надежды, ведь именно она берёт на себя честь стать "открывашкой" бренда для новых клиентов, потому что она самая доступная из моделей, пригодных для комфортного передвижения. Ну и потому что это самая продаваемая Skoda после Octavia.
Фото: Пресс-служба Skoda Фото: Пресс-служба Skoda
Фото: Пресс-служба Skoda

Маркетологи Skoda понимали, насколько сильно четвёртая генерация хэтчбека отличается от третьей, и из-за этого Fabia рассекречивалась постепенно. Сегодня нас интересовали, по сути, лишь "живые" фото новинки и некоторые подробности, оставленные на десерт: например, широкая линейка колёсных дисков от 14 до 18 дюйма или съёмный подстаканник, который можно установить на полу для задних пассажиров.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Skoda Fabia стала соплатформенником Volkswagen Polo, который недавно был глубоко модернизирован. В основе автомобилей лежит бюджетная разновидность модульной архитектуры MQB - A0. Ну а платформа, как известно, определяет "сознание" автомобиля. Так, Fabia стала значительно привлекательнее в плане дизайна, технологичнее и богаче на опции, а также, что немаловажно, просторнее.

Длина новинки равна 4107 мм - плюс 115 мм к прошлому поколению Skoda Fabia. Колёсная база выросла на 94 мм - до 2564 мм, ширина - на 48 мм - до 1780 мм. Высота практически не изменилась: 1460 мм (- 7 мм).

Также вырос объём багажного отделения: плюс 50 литров и 380 литров в итоге; если сложить спину заднего дивана, то для перевозки вещей доступно 1190 литров. Для сравнения, у Polo всего 351 литр, у так горячо любимого в Европе Peugeot 208 - 311 литров, а у Dacia Sandero - 310. В общем, у Fabia есть отличный козырь, который в сочетании с "фишками" Simply Clever становится убойным аргументов в пользу "чешки".

Линейка силовых агрегатов также была рассекречена до премьеры. Базовый литровый "атмосферник" представлен в двух вариантах мощности - 65 и 80 л.с. - и работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Фото: Пресс-служба Skoda

Турбированный 1.0 TSI мощностью 95 л.с. также довольствуется лишь МКП, а для 110-сильной версии этого агрегата предусмотрены 6-скоростная МКП и DSG-7.

Самым мощным в линейке является 150-сильный 1.5 TSI, который сагрегатирован с "роботом" и умеет деактивировать часть цилиндров при малой нагрузке.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Ещё одна интересная фишка Skoda Fabia нового поколения - опциональный бензобак увеличенного до 50 литров объёма (в базовой комплектации хэтч имеет 40-литровый резервуар). Благодаря активной заслонке в нижней решётке радиатора, которая может перекрывать поток воздуха, когда двигателю не требуется охлаждение, с каждой сотни километров экономится примерно 0.2 литра топлива. Таким образом, с баком увеличенного объёма Fabia может проехать от заправки до заправки 900 км.

Fabia можно будет заказать с конфигурируемой цифровой приборной панелью диагональю 10.25 дюйма, мультимедийным комплексом с тачскрином 9.2 дюйма (в "базе" идёт экран на 6.5 дюйма), полностью светодиодными фарами, двухзонным климат-контролем, системой мониторинга "слепых" зон, ассистентом парковки, адаптивным круиз-контролем, девятью подушками безопасности.

О сроках выхода на рынок, а также о ценах на хэтч ничего не сообщается. Универсал Skoda Fabia пока не будет менять поколение - это случится в конце 2022 - начале 2023 года.

Фото: Пресс-служба Skoda
#Skoda