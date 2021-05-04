Skoda Fabia дебютировала в четвертом поколении

Skoda Fabia четвёртого поколения наконец-то представлена. На модель возлагают большие надежды, ведь именно она берёт на себя честь стать "открывашкой" бренда для новых клиентов, потому что она самая доступная из моделей, пригодных для комфортного передвижения. Ну и потому что это самая продаваемая Skoda после Octavia.

Маркетологи Skoda понимали, насколько сильно четвёртая генерация хэтчбека отличается от третьей, и из-за этого Fabia рассекречивалась постепенно. Сегодня нас интересовали, по сути, лишь "живые" фото новинки и некоторые подробности, оставленные на десерт: например, широкая линейка колёсных дисков от 14 до 18 дюйма или съёмный подстаканник, который можно установить на полу для задних пассажиров.

Skoda Fabia стала соплатформенником Volkswagen Polo, который недавно был глубоко модернизирован. В основе автомобилей лежит бюджетная разновидность модульной архитектуры MQB - A0. Ну а платформа, как известно, определяет "сознание" автомобиля. Так, Fabia стала значительно привлекательнее в плане дизайна, технологичнее и богаче на опции, а также, что немаловажно, просторнее.

Длина новинки равна 4107 мм - плюс 115 мм к прошлому поколению Skoda Fabia. Колёсная база выросла на 94 мм - до 2564 мм, ширина - на 48 мм - до 1780 мм. Высота практически не изменилась: 1460 мм (- 7 мм).

Также вырос объём багажного отделения: плюс 50 литров и 380 литров в итоге; если сложить спину заднего дивана, то для перевозки вещей доступно 1190 литров. Для сравнения, у Polo всего 351 литр, у так горячо любимого в Европе Peugeot 208 - 311 литров, а у Dacia Sandero - 310. В общем, у Fabia есть отличный козырь, который в сочетании с "фишками" Simply Clever становится убойным аргументов в пользу "чешки".

Линейка силовых агрегатов также была рассекречена до премьеры. Базовый литровый "атмосферник" представлен в двух вариантах мощности - 65 и 80 л.с. - и работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Фото: Пресс-служба Skoda

Турбированный 1.0 TSI мощностью 95 л.с. также довольствуется лишь МКП, а для 110-сильной версии этого агрегата предусмотрены 6-скоростная МКП и DSG-7.

Самым мощным в линейке является 150-сильный 1.5 TSI, который сагрегатирован с "роботом" и умеет деактивировать часть цилиндров при малой нагрузке.

Ещё одна интересная фишка Skoda Fabia нового поколения - опциональный бензобак увеличенного до 50 литров объёма (в базовой комплектации хэтч имеет 40-литровый резервуар). Благодаря активной заслонке в нижней решётке радиатора, которая может перекрывать поток воздуха, когда двигателю не требуется охлаждение, с каждой сотни километров экономится примерно 0.2 литра топлива. Таким образом, с баком увеличенного объёма Fabia может проехать от заправки до заправки 900 км.

Fabia можно будет заказать с конфигурируемой цифровой приборной панелью диагональю 10.25 дюйма, мультимедийным комплексом с тачскрином 9.2 дюйма (в "базе" идёт экран на 6.5 дюйма), полностью светодиодными фарами, двухзонным климат-контролем, системой мониторинга "слепых" зон, ассистентом парковки, адаптивным круиз-контролем, девятью подушками безопасности.

О сроках выхода на рынок, а также о ценах на хэтч ничего не сообщается. Универсал Skoda Fabia пока не будет менять поколение - это случится в конце 2022 - начале 2023 года.