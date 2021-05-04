Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
04.05.2021 21:33
Рубрика: Российский автопром

УАЗ вспомнил об армейском штабе на колесах на базе "Буханки"

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автомобильный завод возобновил свою историческую рубрику в соцсетях.

Фото: Пресс-служба Bremach.
Подробности об УАЗ "Патриот" для США: у него будет V8

Компания рассказала о том, что в 1956 году по заказу Автомобильного управления Вооруженных Сил СССР на заводе построили три опытных образца УАЗ-450Б.

Обыкновенный снаружи фургон отличался начинкой. В салоне автомобиля были установлены: сейф для хранения документов, откидные столы, настольные лампы, часы и даже дополнительные автономные отопители.

Настоящий штаб на колесах. Правда, маленький. Именно по этой причине после испытаний работа по данной модификации была прекращена.

УАЗ-452 производится с 1965 года. Сегодня в семейство входит бортовой вариант, фермер, фургон, комби, автобус, комби-экспедиция. Цены начинаются от 830 000 рублей. Полноприводная машина оснащается "атмосферником" объёмом 2,7 литра (112 л. с. и 198 Нм) и механической коробкой передач с пятью передачами.

Ранее глава УАЗа признал, что предприятие выпускает автомобили прошлого века. Речь идёт об УАЗ "Буханка" и "Хантер". Старые модели останутся на конвейере пока есть спрос.

#УАЗ