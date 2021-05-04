УАЗ вспомнил об армейском штабе на колесах на базе "Буханки"

Ульяновский автомобильный завод возобновил свою историческую рубрику в соцсетях.

Компания рассказала о том, что в 1956 году по заказу Автомобильного управления Вооруженных Сил СССР на заводе построили три опытных образца УАЗ-450Б.

Обыкновенный снаружи фургон отличался начинкой. В салоне автомобиля были установлены: сейф для хранения документов, откидные столы, настольные лампы, часы и даже дополнительные автономные отопители.

Настоящий штаб на колесах. Правда, маленький. Именно по этой причине после испытаний работа по данной модификации была прекращена.

УАЗ-452 производится с 1965 года. Сегодня в семейство входит бортовой вариант, фермер, фургон, комби, автобус, комби-экспедиция. Цены начинаются от 830 000 рублей. Полноприводная машина оснащается "атмосферником" объёмом 2,7 литра (112 л. с. и 198 Нм) и механической коробкой передач с пятью передачами.

Ранее глава УАЗа признал, что предприятие выпускает автомобили прошлого века. Речь идёт об УАЗ "Буханка" и "Хантер". Старые модели останутся на конвейере пока есть спрос.