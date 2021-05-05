ЕР не поддержала введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

"Единая Россия" не поддерживает введение штрафов для водителей за превышение скорости на 10 километров в час. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, обсуждать это предложение можно только при выполнении ряда условий.

Ранее стало известно, что МВД и Минтрансу РФ поручено до 1 августа подготовить и предоставить в кабмин согласованную позицию по данному вопросу. Соответствующее поручение, по данным "Коммерсанта", дал ведомствам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Напомним, что сейчас при превышении до 20 км/ч штрафы не взимаются.

Турчак, которого цитирует пресс-служба партии, подчеркнул, что дискуссия по этому вопросу возможна только при соблюдении ряда условий. Так, для начала, по его словам, должны появиться гарантии того, что "из-за технических ошибок к ответственности не будут привлекаться добросовестные водители". Кроме того, к дискуссии необходимо привлечь общественность и экспертов. Ведь речь о решении, которое повлияет на десятки миллионов людей.

Турчак также отметил, что систему штрафов не следует рассматривать как источник бюджетных доходов. Он назвал ее единственной задачей обеспечение безопасности.