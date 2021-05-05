Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.05.2021 16:03
Рубрика: ПДД

ЕР не поддержала введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Единая Россия" не поддерживает введение штрафов для водителей за превышение скорости на 10 километров в час. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, обсуждать это предложение можно только при выполнении ряда условий.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Доработан перечень дефектов авто, за которые можно получить штраф

Ранее стало известно, что МВД и Минтрансу РФ поручено до 1 августа подготовить и предоставить в кабмин согласованную позицию по данному вопросу. Соответствующее поручение, по данным "Коммерсанта", дал ведомствам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Напомним, что сейчас при превышении до 20 км/ч штрафы не взимаются.

Турчак, которого цитирует пресс-служба партии, подчеркнул, что дискуссия по этому вопросу возможна только при соблюдении ряда условий. Так, для начала, по его словам, должны появиться гарантии того, что "из-за технических ошибок к ответственности не будут привлекаться добросовестные водители". Кроме того, к дискуссии необходимо привлечь общественность и экспертов. Ведь речь о решении, которое повлияет на десятки миллионов людей.

Турчак также отметил, что систему штрафов не следует рассматривать как источник бюджетных доходов. Он назвал ее единственной задачей обеспечение безопасности.