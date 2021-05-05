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05.05.2021 11:07
Рубрика: Экономика

Google, Facebook и Twitter грозят в России штрафы на 20 миллионов рублей

Текст: Иван Петров
Американские компании, владеющие интернет-поисковиком Google, а также соцсетями Facebook и Twitter, могут оштрафовать на многомиллионные суммы за отказ удалить после требования Роскомнадзора запрещенную российским законодательством информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный участок мирового судьи №422 города Москвы. Именно туда уже поступили материалы административных дел в отношении зарубежных корпораций.
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Отмечается, что в суд поступили 5 протоколов в отношении Google, столько же - в отношении Facebook и 6 административных протоколов - в отношении Twitter. Все материалы составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП России "Неудаление владельцем сайта или информресурса информации в интернете в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена российским законодательством".

Фото: iStock
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По каждому из протоколов американским компаниям грозит штраф в размере до 4 миллионов рублей. В общей сложности Twitter могут оштрафовать на 24 миллиона рублей, а Google и Facebook - на суммы до 20 миллионов рублей.

В начале апреля сообщалось, что Роскомнадзор может привлечь иностранных IT-гигантов к ответственности за неисполнение требования хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Данное требование действует в России с 2019 года. В прошлом году за его несоблюдение Роскомнадзор уже оштрафовал Facebook и Twitter на 4 миллиона рублей каждого.

Кроме того, в начале апреля текущего года суд уже оштрафовал на 3 миллиона 200 тысяч рублей компанию, владеющую соцсетью Twitter, за отказ удалить призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях.

На 2,6 миллиона рублей за то же правонарушение была оштрафована компания, владеющая соцсетью TikTok.

Экономика Отрасли Связь Общество СМИ и соцсети Происшествия Правосудие Суд Компании Информационные технологии Facebook Компании Информационные технологии Twitter Компании Информационные технологии Google Правительство Минцифры Роскомнадзор

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