Премиум-тягач КамАЗ испытали на дорогах Европы. Он вызвал ажиотаж

Крупнейший перевозчик из Беларуси успешно испытал КамАЗ-54901 на дорогах Европы. В компании планируют приобрести ещё около 20 таких автомобилей.

Изначально в рамках тестовой эксплуатации премиальный тягач проехал из Беларуси до Германии. Оттуда он привёз груз в Набережные Челны, преодолев 8000 километров. После чего испытания продолжились. За месяц КамАЗ-54901 прогнали двумя кругами по автобанам Германии и Чехии.

Иностранного перевозчика полностью устроили характеристики российской модели. Теперь магистральный грузовик ждут тесты по узким горным дорогам Испании. К слову, экземпляр КамАЗа-54901 успел вызвать ажиотаж на европейских стоянках.

Машина оснащается топливными баками с совокупным объёмом 1400 литров, 12-литровым турбодизелем Р6 (450 л. с.) и автоматической трансмиссией ZF.

КамАЗ-54901 является первой моделью нового семейства грузовиков поколения К5. Тягач позаимствовал каркас у Mercedes-Benz Actros четвертого поколения. Кабина -54901 частично унифицирована с немецким "донором". У КамАЗа свой дизайн передка и оригинальный салон. Автомобиль предлагается от 7 000 000 до 7 600 000 рублей.

Камский автозавод намерен выпустить широкую продуктовую линейку К5. Уже созданы самосвалы -6595, -65951 и -65952, а также карьерные самосвалы -65805 и -65807.