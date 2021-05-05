Превышения вредных веществ в районе пожара в Москве не обнаружено

Превышения загрязняющих воздух веществ в районе гостиницы "Вечный зов" в Юго-Восточном округе Москвы не обнаружено, сообщил столичный главк Роспотребнадзора.

Качество воздуха мониторят после крупного пожара в гостинице, произошедшего в ночь на 4 марта. Пожар начался на первом этаже пятиэтажной гостиницы, площадь возгорания составила 100 метров. Пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности. В результате этого происшествия два человека погибли, еще 18 оказались в больнице, отравившись продуктами горения, которые распространились по всем этажам.

Теперь рядом с гостиницей специалисты Центра гигиены и эпидемиологии постоянно берут пробы воздуха. А они показывают, что ни диоксида азота, ни оксида углерода, ни диоксидов серы, фенола и формальдегида на месте пожара в критических значениях нет.