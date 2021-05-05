6 мая от Москвы по Рижскому направлению открывается новая железнодорожная станция "Ржевский мемориал"

6 мая своих первых пассажиров примет новая железнодорожная станция "Ржевский мемориал". Ее построили в сжатые сроки на участке Ржев - Балтийский - Муравьево недалеко от деревни Хорошево Тверской области. А накануне на будущей железнодорожной станции "Ржевский мемориал" побывали репортеры "СОЮЗа".

...Именно здесь 30 июня прошлого года был открыт Ржевский мемориал Советскому солдату. Мемориальный комплекс был создан на народные пожертвования при активной поддержке Постоянного Комитета Союзного государства. В церемонии открытия принимали участие ветераны Великой Отечественной войны и президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Новая станция построена, говоря официальным слогом, для повышения транспортной доступности Ржевского мемориала для туристов. И как же это своевременно! По данным правительства Тверской области, памятник с момента открытия уже посетили более 700 тысяч человек. Желающих посмотреть один из самых грандиозных монументов современности гораздо больше, но до сей поры добраться сюда было крайне непросто. Судите сами. Мемориальный комплекс расположен по трассе М-9 Москва - Рига в 240 километрах от Москвы у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. Самостоятельно на машине по скоростной трассе до мемориала можно доехать в среднем за три с половиной часа. Автобусы идут по 5-6 часов. А вот без машины маршрут гораздо сложнее: от Москвы до Ржева по железной дороге без пересадки можно было добраться сюда только на поезде Москва - Великие Луки (Псков). Электричка из Москвы идет до станции Шаховская, а дальше до Ржева на перекладных - автобусом, маршрутками или такси.

Памятник изменил жизнь горожан: они активно благоустраивают территорию у своих домов

Поезд ходит несколько раз в неделю, но прибывает в Ржев около трех часов ночи. Для туристов, особенно с детьми, это крайне неудобно. Кроме того, от вокзала до мемориала неблизко, около десяти километров, пешком особо не дойдешь, надо ехать. Местный автобус ходит нечасто, примерно раз в час.

С открытием новой станции все станет гораздо проще и удобнее. Пассажирская платформа находится всего в двух с половиной километрах от Ржевского мемориала - это кратчайшее расстояние от железной дороги до музейного комплекса. На машине, от станции до мемориала, мы доехали буквально за две минуты. Примерно столько же времени займет и поездка на автобусе, который будет возить пассажиров от станции. Дорога идет по прямой, так что в хорошую погоду можно прогуляться и пешком.

Сама станция очень современная. Вокзал представляет собой модульную конструкцию с панорамными окнами в пол. В здании располагаются кассы, кафе, зона ожидания с креслами и музейная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Рядом с вокзалом установлен памятник-паровоз. Вокруг высажены красивые мохнатые туи. Пассажирская платформа широкая - шесть метров, длина ее составляет 170 метров. На платформе есть навесы, где можно посидеть и укрыться от дождя.

С сегодняшнего дня туристы смогут приехать к комплексу на скоростных поездах "Ласточка". Они будут ходить дважды в день с Рижского вокзала в направлении Ржева и дважды - в направлении Москвы. В праздничные дни 8, 9 и 10 мая будет курсировать дополнительная "Ласточка" с Ленинградского вокзала - через Тверь, Торжок и Старицу.

Купить билет можно с предоставлением места и без. Цена билета без места составит около 700 рублей. Вагонов в составе пять, все они с климат-контролем, обеззараживателями воздуха, удобными санузлами.

Время поездки на "Ласточке" с Рижского вокзала составит без малого пять часов. Пока только так: как нам пояснили, "Ласточка" теряет время из-за того, что участок железной дороги от Шаховской до Ржева пока не электрифицирован, поэтому в Волоколамске к электропоезду будет подцепляться тепловоз. В планах РЖД - электрификация данного участка, тогда время в пути "Ласточки" до мемориала значительно сократится.

То, что "Ласточка" пока будет идти около пяти часов, совсем не смущает местных жителей: ряд населенных пунктов Тверской области получают дополнительный утренний и дневной комфортный поезд до Москвы. Кроме Ржева в Тверской области он будет останавливаться на станциях Княжьи Горы, Погорелое Городище и Зубцов.

- Об этом мы и мечтать не могли, - рассказала "СОЮЗу" жительница Ржева Вера Алексеевна Римкевич. - Сейчас на электричке можно добраться только до станции Шаховская, а дальше уже на перекладных. Иногда приезжаешь на станцию - билеты есть, а иногда можно просидеть и до вечера. Приходится добираться на такси, а это почти две тысячи рублей. Особенно тяжело добираться нашим студентам, молодежь у нас практически без машин.

Вера Алексеевна - индивидуальный предприниматель, работает на Ржевском мемориале. Представляет продукцию Тверской области: андреапольские сладости, пряники, сувениры. По ее словам, мемориал очень изменил жизнь ржевитян:

- Город просто ожил. Памятник изменил нашу жизнь, жители стали благоустраивать территорию около своих домов. У нас появились туристы, это очень важно для индивидуальных и малых предпринимателей. У нас вручную плетут корзины, делают рукодельные игрушки, есть свой мед, сладости...

Александра и Ольга из Ржева работают на "полевой кухне" музейного комплекса и в один голос говорят, что открытие станции - это просто счастье.

- Сейчас из Ржева до Москвы большинство из нас добираются на коммерческих маршрутках, это небезопасно и неудобно, - поделились девушки. - В среднем маршрутка стоит около 550 рублей. Мы уверены, что посетителей мемориала с открытием станции тоже станет гораздо больше. Сама станция получилась очень современная и красивая, она стоит того, чтобы приехать отдельно на нее посмотреть.

Кстати

Имя станции голосованием выбрали жители Тверской области. Почти половина из них отдала голоса за название "Ржевский мемориал". Всего было представлено пять вариантов.