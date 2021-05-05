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05.05.2021 17:54
Рубрика: Происшествия

Балкон преткновения

Приморский районный суд Петербурга рассмотрел резонансное дело
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 96(8447)
На днях Приморский районный суд Петербурга рассмотрел резонансное дело. На жительницу дома по Коломяжскому проспекту подала в суд председатель ТСЖ из-за балкона. Суд встал на сторону управляющей компании: горожанка должна демонтировать остекление, выплатить судебную пошлину в размере шести тысяч рублей и отдать выигравшей стороне 15 тысяч рублей в качестве компенсации на услуги адвоката. В один миг об этом деле заговорил весь город. Корреспондент "РГ" разобралась в ситуации.
Фото: iStock
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По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, самовольное остекление в доме N 26 по Коломяжскому проспекту было выявлено в конце мая прошлого года. Тогда управляющая компания запросила у собственницы разрешительные документы на остекление, а также письменные согласия всех собственников дома на изменение облика фасада. Этих документов женщина представить не смогла, и на нее подали в суд.

В один момент узаконить все конструкции нельзя. Это требует поправок в большое количество нормативов, и городские власти приняли целый пакет законов, получивший название "балконная амнистия". Одно из главных положений - до 2028 года управляющие компании не имеют права подавать в суд на жильцов из-за самовольно остекленного балкона. А после 2030 года граждане должны или согласовать это остекление, или снести. Правда, согласовать уже имеющиеся конструкции для конкретной квартиры пока нельзя. Однако в Смольном работают над созданием такого алгоритма.

На судебном заседании петербурженка и представляющие ее интересы юристы также ссылались на положения "балконной амнистии", но суд не принял этих доводов во внимание. Согласно релизу объединенной пресс-службы судов Петербурга, решающим фактором стало то, что у женщины не оказалось письменного согласия соседей на остекление.

Председатель ТСЖ "26 корпус" Наталья Дивятовская утверждает, что на "балконную амнистию" она не покушалась, а в суд на горожанку подала в первую очередь не из-за остекления, а из-за самого балкона.

- У нее нестандартный балкон, который она сделала самостоятельно на карнизе дома над крыльцом. Она прорубила дверь и сделала там балкон, утверждая, что это законно, - говорит Дивятовская.

Устанавливать балкон самовольно нельзя - ни по городскому законодательству, ни по Жилищному кодексу. И амнистия касается исключительно остекления, а не самостоятельно прорубленных балконов. Именно поэтому, говорит председатель ТСЖ, на горожанку и подали в суд, цель - добиться приведения фасада дома в изначальное состояние.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Сторона защиты парирует: балкон законный.

- Моя доверительница купила квартиру в доме в 2004 году, когда он только строился. Квартира на втором этаже, под ней расположен козырек. И моя доверительница договорилась с застройщиком об установке там балкона. Козырек большой, над ним расположена еще одна квартира, там такой же балкон. Все работы были проведены застройщиком со внесением изменений в проект, - сообщил "РГ" заведующий адвокатской консультацией "Невская" Алексей Царев, представляющий интересы петербурженки.

После заселения женщина остеклила балкон. Но претензии управляющей компании, по утверждению адвоката, возникли, когда петербурженка стала писать жалобы на ТСЖ за размещение на доме рекламных баннеров. Защитник уверяет, что нестандартный балкон в доме не один, но к владельцам других таких конструкций претензий нет.

Сторона защиты говорит, что решение будет обжаловано, кроме того, петербурженка намерена собрать с соседей подписи о том, что они против ее балкона ничего не имеют.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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