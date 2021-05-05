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Российский художник отправил Незнайку на "звездные войны"

Новости
    05.05.2021, 12:22
Текст:   Олег Усков

Ко Дню "Звездных войн", который поклонники самой известной космической саги отмечают по всему миру 4 мая, небезызвестный российский художник Прокопий "Prokky" Уляшов вновь расстарался.

Prokky, ранее уже отличавшийся творческими подвигами в направлении других анимационных и киновселенных, на этот раз виртуально отправил персонажей "Незнайки" в далекую-далекую галактику.

Блок работ Прокопия "Звездный Незнайка" доступен в его Instagram и забавно переосмысливает героев обоих миров.

Незнайка стал у него, естественно, Люком Скайуокером, Винтик и Шпунтик - R2-D2 и C-3PO, Знайка - Ханом Соло, инспектор Мигль превратился в Дарта Вейдера, Звездочка - в принцессу Лею и так далее.

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