Российский художник отправил Незнайку на "звездные войны"

Ко Дню "Звездных войн", который поклонники самой известной космической саги отмечают по всему миру 4 мая, небезызвестный российский художник Прокопий "Prokky" Уляшов вновь расстарался.

Prokky, ранее уже отличавшийся творческими подвигами в направлении других анимационных и киновселенных, на этот раз виртуально отправил персонажей "Незнайки" в далекую-далекую галактику.

Блок работ Прокопия "Звездный Незнайка" доступен в его Instagram и забавно переосмысливает героев обоих миров.

Незнайка стал у него, естественно, Люком Скайуокером, Винтик и Шпунтик - R2-D2 и C-3PO, Знайка - Ханом Соло, инспектор Мигль превратился в Дарта Вейдера, Звездочка - в принцессу Лею и так далее.