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05.05.2021 20:51
Рубрика: Происшествия

В каждой камере СИЗО появится телевизор и холодильник

Текст: Владислав Куликов
Правительство России утвердило концепцию развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. Одно из ключевых положений: планируется значительно смягчить условия в следственных изоляторах. В документе особо подчеркивается, что в СИЗО находятся лица, не признанные судом виновными. Цель их содержания под стражей - изоляция на время разбирательства. Но вполне возможно, что произошла ошибка, человек невиновен и его оправдают. Поэтому важно обеспечить цивилизованные условия в камерах СИЗО.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В документе предполагается расширить перечень ассортимента товаров для заключенных в магазинах при казенных домах и поэтапно оснастить камеры СИЗО холодильникам и телевизорами. Также планируется пересмотреть и отменить излишние запреты. Как сообщил недавно министр юстиции России Константин Чуйченко, в ведомстве уже созданы соответствующие рабочие группы.

Заключенные получат возможность отправлять электронные письма

Другое предложение: СИЗО и колонии планируется убирать из городских центров. Эта работа будет проводиться по согласованию с местными властями. Концепция "передислокацию учреждений уголовно-исполнительной системы за пределы городов в районы с доступными коммуникациями и транспортной логистикой". Это будет включено в генеральную схему размещения учреждений уголовно-исполнительной системы, которую предполагается разработать с учетом региональной специфики и мнения региональных властей. Значительное число казенных домов будет сокращено.

"В целях оптимизации учреждений уголовно-исполнительной системы к 2024 году из 900 учреждений ликвидации подлежат 88", - говорится в концепции.

Согласно документу, с 2010 года число осужденных, подозреваемых и обвиняемых в учреждениях УИС, снизилось с 864 тысяч до 482,9 тысячи человек к январю 2021 года.

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