В каждой камере СИЗО появится телевизор и холодильник

В документе предполагается расширить перечень ассортимента товаров для заключенных в магазинах при казенных домах и поэтапно оснастить камеры СИЗО холодильникам и телевизорами. Также планируется пересмотреть и отменить излишние запреты. Как сообщил недавно министр юстиции России Константин Чуйченко, в ведомстве уже созданы соответствующие рабочие группы.

Другое предложение: СИЗО и колонии планируется убирать из городских центров. Эта работа будет проводиться по согласованию с местными властями. Концепция "передислокацию учреждений уголовно-исполнительной системы за пределы городов в районы с доступными коммуникациями и транспортной логистикой". Это будет включено в генеральную схему размещения учреждений уголовно-исполнительной системы, которую предполагается разработать с учетом региональной специфики и мнения региональных властей. Значительное число казенных домов будет сокращено.

"В целях оптимизации учреждений уголовно-исполнительной системы к 2024 году из 900 учреждений ликвидации подлежат 88", - говорится в концепции.

Согласно документу, с 2010 года число осужденных, подозреваемых и обвиняемых в учреждениях УИС, снизилось с 864 тысяч до 482,9 тысячи человек к январю 2021 года.