В военные годы Белорусский госуниверситет работал в Подмосковье

В суровой реальности Великой Отечественной войны единственный тогда в Беларуси университет возродился в Подмосковье при активной помощи Московского университета.

Самые трагические страницы в столетней истории Белорусского государственного университета пришлись на 23 месяца с рокового июня 1941 года до мая 1943-го. Университета тогда не было вообще - гитлеровское нападение и оккупация Минска не позволили провести его эвакуацию. Многие студенты и преподаватели ушли на фронт, влились в ряды партизан и подпольщиков. А с июня 1942 года руководители БССР во главе с Пантелеймоном Пономаренко стали активно продвигать идею возобновления деятельности БГУ. 16 февраля 1943-го у университета появился утвержденный ректор - Парфен Петрович Савицкий (1904-1954), руководивший БГУ и до войны, а 15 мая 1943 года было принято постановление Совнаркома СССР "О возобновлении работы Белорусского государственного университета".

Эту информацию на всю страну распространила газета "Правда", и в университет, возрождавшийся в 60 километрах от Москвы всеми шестью довоенными факультетами (филологическим, историческим, географическим, биологическим, химическим и физико-математическим), стали поступать заявления о зачислении в ряды студентов. Заявлений таких набралось 1380, зачислили 562 человека, реально начали учиться около 300, причем будущий народный писатель Беларуси Иван Мележ был одновременно и студентом филфака, и преподавателем военной подготовки. Условия работы в БГУ военной поры были весьма своеобразными, в отчете о деятельности университета в 1943/44 учебном году читаем: "Ректорат университета получил в поселке Сходня, при станции Октябрьской ж. д. "Сходня", здание школы № 2, 40 легких дач и соответствующий бюджет. Здание школы должно было служить в качестве учебного корпуса, дачи же предназначались под общежития студентов и квартиры профессорско-преподавательского состава".

Легкие дачи - они же летние, и для студентов после начала занятий на Сходне 11 октября 1943 года на весь отопительный период добавились непременные работы в лесу по валке и распиловке. Распиловка была актуальна не только для пополнения запаса дров - тогдашняя студентка, а потом доцент химфака Галина Андреевна Лазерко вспоминала условия учебы в бывшей школе: "Верхний этаж, деревянный, занимали классы - аудитории, библиотека, ректорат с администрацией. Ни парт, ни скамеек не было. Сидели на березовых столбиках…"

Но мотивация к учебе у первых студентов военной поры была запредельной, и университет постепенно становился храмом науки со всеми причитающимися ему атрибутами. В своем возрождении БГУ с самого начала получал огромную поддержку со стороны Московского университета. Здание той школы оказалось далеко не единственным учебным корпусом - из летних дач на Сходне многие студенты исторического, физико-математического и биологического факультетов ездили на пригородном поезде в Москву, чтобы к восьми утра успеть на занятия в МГУ на Моховую. Московский университет вместе с другими московскими вузами передал БГУ 18 тысяч томов научных книг, учебники, ценное оборудование. Но самой ценной оказалась помощь в виде человеческого капитала - студентам Белорусского университета читали лекции лучшие профессора МГУ. Среди них был и выдающийся историк Владимир Иванович Пичета, первый ректор БГУ, а в военную пору - основатель и заведующий кафедрой истории южных и западных славян Московского университета. Вел занятия у студентов-историков БГУ и будущий академик, известный историк и археолог Борис Александрович Рыбаков.

Поздней осенью 1943 года ректором МГУ был назначен 45-летний Илья Саввич Галкин (1898-1990), родившийся в деревне Панасюки Пружанского уезда, а ныне Каменецкого района Брестской области. Родные белорусские края ему пришлось покинуть в 1916 году вследствие эвакуации времен Первой мировой войны. В своих воспоминаниях он писал о том, что назначение ректором МГУ стало для него неожиданным, но выбор этот был абсолютно логичным и правильным. Уже с конца 1941 года Галкин проявлял присущие ему способности прекрасного администратора в условиях эвакуации Московского университета, будучи "уполномоченным по переезду". И на ректорском посту, который он занимал до конца 1947 года, он запомнился не только открытием новых кафедр и подготовкой строительства нового главного здания МГУ на Ленинских горах, но и далеко не всегда присущей в ту пору большим руководителям человечностью. В мемуарах Илья Саввич подчеркнул именно это: "При утверждении меня ректором университета рецептов, как управлять им, мне не давали. Ясно было одно: работа ректора… - самая "человечная", то есть это постоянный контакт с людьми".

Замечательный контакт у Галкина получился и с БГУ, тем более что в тот момент сложилась уникальная, особенно по нынешним временам, ситуация - оба ректора, и Московского, и Белорусского университетов, были историками. Наследие Ильи Саввича как историка было хорошо знакомо всем послевоенным старшеклассникам - учебник по новой истории для 9-го класса с его участием вышел в свет в победном 1945-м, оставался в школах более сорока лет и хорошо запомнился по фильму "Большая перемена": именно по этой книге преподавал юный педагог Нестор Петрович.

3 июля 1944 года от гитлеровцев был освобожден Минск, а уже осенью у студентов начались занятия

Сходненский же период истории БГУ продлился всего один учебный год. 3 июля 1944 года от гитлеровцев был освобожден Минск, и это переломное событие не только вызвало всеобщий восторг студентов и преподавателей, но и позволило уже к осени начать занятия в белорусской столице. А непременная прочность сегодняшних связей Белорусского и Московского университетов - она и оттуда родом, из военной поры 1943-го.