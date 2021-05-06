Первая партия российской вакцины "Карнивак-Ков" от COVID-19 у животных в 17 тыс. доз скоро отправится в регионы. Научный руководитель группы авторов первой в мире вакцины для животных, замглавы Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ) Илья Чвала рассказал "РГ", каких животных нужно прививать и чего опасаться от SARS-CoV-2 животным и людям в дальнейшем.

COVID-19 мог попасть к людям и через промежуточное животное - например, кошку или собаку. Фото: РИА Новости

Уже говорилось, что животные не могут передавать человеку коронавирус. Но ведь он появился от летучих мышей. То есть все-таки риск есть?

Илья Чвала: Боюсь, точка в этом вопросе еще не поставлена. Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения в начале текущего года проводила расследование, откуда появилась новая коронавирусная инфекция. Они пришли к выводу, что SARS-CoV-2 - животного происхождения и попал к людям либо от летучих мышей, либо от неустановленного животного. Специалисты озвучивают четыре вероятных сценария, как этот вирус попал в популяцию людей - начиная от прямого контакта человека с диким животным, заканчивая версией об участии промежуточного животного (не исключая собаку или кошку). Кроме того, одна из версий заключается в том, что на стол к людям могли попасть недостаточно вымытые фрукты, на которых оказались слюна либо помет тех же летучих мышей. Вирус мог попасть к нам из-за аварии в лаборатории или несоблюдения мер биобезопасности персоналом. Но этот сценарий специалисты ВОЗ считают минимально возможным.

То есть с помощью прививки для животных мы опосредованно защищаем людей?

Илья Чвала: Конечно. Это вопрос не только профилактики инфекции среди животных. Это в первую очередь профилактика для человека. Именно в популяции животных при межвидовой передаче вируса есть существенные риски ускоренной мутации патогена, и это угроза для человеческой популяции.

Но сегодня главным источником этого заболевания является все-таки человек. Домашние животные - жертвы этой пандемии. Ведь других контактов, например, у домашней кошки с окружающим миром нет.

На первом этапе вирус попал в популяцию людей, адаптировался в ней. На втором - распространился по всему миру. Сейчас мы наблюдаем третий этап - вирус стремится найти способ удержаться в популяции людей на десятилетия и века. Делает он это за счет своей высокой изменчивости - сейчас появляются сообщения о бразильской, британской, южноафриканской разновидностях этого вируса. И это лишь верхушка айсберга. Мы стали массово применять вакцины, часть людей уже переболела и выработала иммунитет против коронавируса. Поэтому коронавирус будет искать способы, чтобы преодолеть эту защиту. Предсказать последствия этой изменчивости крайне сложно. Именно из этих соображений мы и приступили к разработке средств диагностики и вакцины для животных.

Всех ли животных нужно прививать?

Илья Чвала: На мой взгляд, нет. Например, сельскохозяйственные животные не восприимчивы к новой инфекции. В этом направлении проведены многочисленные исследования как в животноводческих хозяйствах, так и в условиях эксперимента.

Вакцинация целесообразна в двух обширных группах животных. Это домашние животные, которые ежедневно контактируют с человеком - собаки, кошки, хорьки, хомячки и т.п. К этой же группе можно отнести животных, путешествующих с хозяевами. В этом случае риск заражения хозяина и питомца в разы увеличивается. И вторая группа - животные, которые в больших количествах содержатся на ограниченной территории. Это звероводческие хозяйства (например, норковые фермы), зоопарки, где случаи заражения уже были. Кроме того, это могут быть центры передержки бездомных животных, центры служебного собаководства. Правоохранительные органы использует собак для поиска взрывчатки и наркотических веществ. Если служебная собака заразится и потеряет обоняние, последствия могут быть очень печальные.

Нужно как-то готовить животное к прививке? На какой срок вырабатываются антитела? Нужна ли повторная вакцинация?

Илья Чвала: Во-первых, хозяевам не стоит самостоятельно приобретать вакцину и делать прививку. Нужно обращаться в ветеринарные клиники, куда она поступит с соблюдением температурного режима хранения, и тогда вакцина будет эффективной. Как правило, ветеринарный врач рекомендует провести дегельминтизацию (избавиться от глистов - прим. Ред.) за неделю-две до вакцинации. Ветврач проведет клинический осмотр животного, чтобы убедиться, что животное на момент прививки здорово. Мы не рекомендуем вакцинировать животных в период беременности и в течение месяца после родов. Считаем целесообразным провести вакцинацию до беременности. Мы изучали эффект применения вакцины на норках - потомство получает от матери иммунитет к вирусу. У вакцин для людей такого эффекта пока не описано.

Нужно учитывать и другие факторы. Так, первую инъекцию "Карнивак-Ков" мы рекомендуем делать в возрасте от 6 месяцев. Здесь мы принимаем во внимание то, что собаки и кошки имеют ряд собственных заболеваний. В течение первых месяцев жизни они планово вакцинируются против них. И эту обязательную программу надо выполнить.

Хозяевам не стоит самим покупать вакцину и делать прививку. Нужно обращаться в ветеринарные клиники

Иммунитет вырабатывается не менее, чем на последующие 6 месяцев. При первой иммунизации животного через 21 день проводится ревакцинация, чтобы выработался максимально эффективный иммунитет. Потом вакцинация может идти раз в полгода.

После применения этой вакцины мы не отмечали никаких побочных явлений. У отдельных особей может быть незначительно повышение температуры в день прививки и небольшая припухлость в месте введения препарата, которая рассасывается в течение последующих нескольких дней. При этом мы сделали единую дозу - 1 мл - вне зависимости от веса животного.

Если сравнивать с вакцинами для человека, "Карнивак-Ков" ближе к какой из трех?

Илья Чвала: Наша вакцина по технологии изготовления и по своим свойствам очень похожа на вакцину "КовиВак" Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова. Этот препарат также содержит полноценный вирус, а не какие-то его части, не отдельные белки. Причем сам вирус не представляет угрозу для здоровья животного. Эта технология проверена временем - она эффективна и не оказывает пагубного влияния на организм. Главное достоинство таких вакцин в том, что их использование приводит к выработке максимально широкого иммунитета. То есть организм получает все антигены вируса, и на все антигены вируса вырабатывается иммунный ответ. Для ветеринаров важно, что такая вакцина потенциально может быть универсальной и применяться для всех животных. Медики ведь работают только с человеком. А у ветеринаров перечень пациентов бесконечный.

Можно заболеть после вакцинации?

Илья Чвала: Классическая вакцинология не исключает заражения привитого животного. Вакцина не исключает попадание в организм инфекционного патогена, но сводит к минимуму возможный контакт патогена с рецепторами клеток и, значит, саму возможность заражения. Она направляет силы иммунитета на максимально раннюю нейтрализацию вируса, который попал в организм.

Если хозяин вакцинировался, питомца нужно прививать?

Илья Чвала: Смысла нет, если животное содержится изолировано в квартире. Но, например, собак надо выгуливать и, соответственно, риск заражения сохраняется.

По словам Ильи Чвалы, вакцина для животных "Карнивак-Ков" содержит полноценный, но обезвреженный вирус, как вакцина "КовиВак" для людей. Фото: РИА Новости

Институт уже начал промышленный выпуск вакцины. На данный момент сколько у вас заказов на вакцину? Кто покупатели?

Илья Чвала: На сегодняшний день выпущена первая промышленная партия вакцины. Вся она уже забронирована ветеринарными клиниками и ветеринарными службами крупных городов - Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Челябинск, Магнитогорск, Новосибирск и многие другие. Вакцина в ближайшее время начнет поступать в регионы, где начнется вакцинация животных. Следом будут выпущены и другие серии вакцин. Объем будет достаточный, мы удовлетворим все нужды.

У нас уже десятки заявок на приобретение "Карнивак-Ков" из разных стран мира. Среди них и ближайшие соседи (Беларусь, Таджикистан, Казахстан), и страны Евросоюза (Германия, Австрия, Польша, Греция), и страны дальнего зарубежья (Аргентина, Малайзия, Таиланд и другие). Интерес к препарату высокий. Ветеринарные службы взвешивают риски и тоже хотят иметь инструмент защиты животных против новой коронавирусной инфекции.

Подобные разработки ведутся в других странах?

Илья Чвала: Многие страны поначалу достаточно скептически относились к рискам заражения домашних животных. Они поняли всю серьезность ситуации только тогда, когда в Евросоюзе массово заразились животные в звероводческих хозяйствах, когда у этого поголовья стали выявлять мутировавший вирус, и когда официальная служба Дании сообщила о заражении работников звероводческих ферм от норок. И только тогда стали разрабатывать вакцины для животных. А наш институт начал разрабатывать методы диагностики с первых сообщений о вирусе. К тому же у нас за плечами большой опыт работы с коронавирусами. Первый известный нам коронавирус - инфекционного бронхита кур - был описан в 30-х годах прошлого столетия в США. Почти за сто лет он никуда не делся. Прививка от него давно создана. Она востребована в России и поставляется на экспорт. То есть методология проведения подобных работ у нас давно есть. Поэтому нам удалось быстрее других получить антиген, что позволило первыми в мире разработать и зарегистрировать вакцину.

Тем временем

Препарат американской компании Moderna признали лучшим от COVID-19, несмотря на высокие показатели смертности после вакцинации. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее Всемирный конгресс вакцин признал препарат Moderna лучшей вакциной от коронавируса. В шорт-лист номинации также попали российская вакцина "Спутник V", препарат британско-шведской компании AstraZeneca, американо-немецкая разработка от Pfizer/BioNTech и другие.

"Победу отдали, несмотря на очевидное: количество смертей от РНК-содержащих вакцин (по этой технологии сделана Moderna) намного превышает количество смертей на 100 тысяч от AstraZeneca", - рассказал Гинцбург в интервью РИА Новости.

Вакцина компании Moderna сделана на той же платформе, что и препарат Pfizer. Гинцбург отметил, что отдать победу Pfizer было бы "совсем неприлично": по словам ученого, смертность после нее в 25 раз выше, чем у AstraZeneca.

Гинцбург добавил, что признание вакцины Moderna лучшей вакциной от COVID-19 является экономико-политическим решением.

"Цена вопроса порядка 100 млрд долларов. Признать "Спутник V" - это отдать деньги РФ, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне", - отметил глава Центра им. Гамалеи.

Сейчас вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек, что составляет более 40% населения планеты. Согласно последним исследованиям, эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%.

Подготовили Михаил Загайнов, Алексей Любовецкий