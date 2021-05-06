Голикова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России стабильная, заявила 6 мая вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с президентом Владимиром Путиным. Она подчеркнула, что недельный показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей составил 41,3 случая, а суточный показатель за вчерашний день - 5,2 случая на 100 тысяч населения.

Голикова напомнила, что для сокращения распространения коронавируса были объявлены нерабочие дни в мае, благодаря которым большинство россиян отдыхают в этом месяце десять дней подряд с 1 по 10 число. Ранее на введении длинных выходных настоял Роспотребнадзор. Тогда же его руководитель Анна Попова порекомендовала россиянам провести их в кругу семьи или на даче.

"Лучше на свежем воздухе. Чтоб через 10-14 дней мы увидели дальнейшее снижение и не увидели рост", - сказала она.