Минск и Москва могут осенью подписать пакет "дорожных карт" по интеграции

И в России, и в Республике Беларусь сегодня есть понимание того, куда нам двигаться - и отдельными странами, и в рамках Союзного государства, сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко на пресс-подходе после возложения венков к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

"Мы достаточно близки к тому, чтобы создать единую экономическую платформу. Из 28 "дорожных карт" 26 уже подписано, есть надежда, что до конца года мы согласуем и подпишем новую программу, которая выведет сотрудничество наших стран на совершенно другой уровень", - сообщил посол, добавив, что последние "дорожные карты" должны быть подписаны "осенью, в сентябре-октябре".

Но и после подписания предстоит огромная работа, заметил Владимир Семашко.

"Дорожная карта" - это план действий по направлениям: единая промышленная политика, единая аграрная политика, единый рынок нефти и газа. К каждому из этих направлений надо подвести законодательную базу - и внутрибелорусскую, и внутрироссийскую, и межправсоглашения. Обычно это занимает минимум полгода, самая сложная задача, например, это унификация налогового и таможенного законодательства, предполагается, что на это уйдет минимум 2-2,5 года", - предположил посол.

"Есть шанс, что что-то мы уже успеем в этом году", - обнадежил журналистов Владимир Семашко.