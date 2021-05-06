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Найдена актриса на главную роль в ремейке "Рыжей Сони"

Новости
    06.05.2021, 11:49
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новой Рыжей Соней станет 31-летняя британская актриса Ханна Джон-Кэймен ("Человек-муравей и Оса", "Дивный новый мир", Орнела в "Игре престолов", Джилл Валентайн в очередной "Обители зла"). Об этом сообщил THR.

Фото: twitter.com/HouseofDragon
Появились первые официальные кадры из приквела "Игры престолов"

В основу истории лягут на этот раз комиксы Роя Томаса от Dynamite Entertainment. Постановкой занята Джоэл Солоуэй ("Очевидное", "Я люблю Дика"), ее соавтор сценария - Таша Хуо (дебютирующая как шоураннер анонсированного анимационного сериала Netflix про Лару Крофт).

Как отметила в комментарии Солоуэй, Ханна - актриса исключительного таланта, за ее творческим путем создатели будущей ленты с приязнью следят уже многие годы и очень счастливы будут поработать вместе. Так как девушка - именно та, кого они искали на ведущую роль.

Дата премьеры пока не зафиксирована.

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