Найдена актриса на главную роль в ремейке "Рыжей Сони"

Новой Рыжей Соней станет 31-летняя британская актриса Ханна Джон-Кэймен ("Человек-муравей и Оса", "Дивный новый мир", Орнела в "Игре престолов", Джилл Валентайн в очередной "Обители зла"). Об этом сообщил THR.

В основу истории лягут на этот раз комиксы Роя Томаса от Dynamite Entertainment. Постановкой занята Джоэл Солоуэй ("Очевидное", "Я люблю Дика"), ее соавтор сценария - Таша Хуо (дебютирующая как шоураннер анонсированного анимационного сериала Netflix про Лару Крофт).

Как отметила в комментарии Солоуэй, Ханна - актриса исключительного таланта, за ее творческим путем создатели будущей ленты с приязнью следят уже многие годы и очень счастливы будут поработать вместе. Так как девушка - именно та, кого они искали на ведущую роль.

Дата премьеры пока не зафиксирована.