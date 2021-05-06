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Рубрика: В мире

Непал приостановит международное авиасообщение из-за пандемии

С сегодняшнего дня, шестого мая, Непал приостанавливает международное и внутреннее авиационное сообщение из-за эпидемии коронавируса. В минувшее воскресенье, второго мая, в стране зарегистрирован максимальный прирост заболевших, подтверждено 7 тысяч 137 случаев инфицирования.

Менее 500 россиян осталось в Непале, закрывающемся из-за коронавируса

Общее число пациентов с COVID-19 в Непале превысило 351 тысячу человек. Решение о приостановке авиасообщения будет действовать до 14 мая, рассказал министр здравоохранения Хридайеш Трипати.

Ранее власти страны приостановили автобусное сообщение между регионами Непала и ввели обязательный карантин для всех прибывающих в страну, пишет РИА Новости. Ввод запрета на международное сообщение совпал с ростом числа заболевших коронавирусом в базовом лагере альпинистов на Эвересте. Первый случай коронавируса был отмечен там в конце апреля. Первоначально предполагалось, что человек страдает от высотного отека легких, поскольку у них есть общие с коронавирусом симптомы - кашель, потеря аппетита и одышка. Заболевшего эвакуировали на вертолете в больницу в Катманду. По прибытии он был проверен на коронавирус, тест оказался положительным. Остальная часть экспедиции начала карантин в базовом лагере.

По данным посольства России в Непале, за последние три дня страну покинули 83 человека, всего здесь находятся около 450 россиян. Дипмиссия располагает их поименным списком. Ранее в посольстве предупредили о необходимости отложить поездку в Непал из-за ухудьшения эпидобстановки.

В мире Юго-Восточная Азия Непал Пандемия коронавируса COVID-19

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