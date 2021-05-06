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06.05.2021 10:36
Рубрика: Легковые авто

Новый Hyundai Tucson для России: известны все двигатели

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Hyundai получила ОТТС на Tucson четвёртой генерации. Автомобиль будет продаваться в России с новыми моторами и с увеличенной колёсной базой.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Hyundai показал первые фото нового субкомпактного кроссовера

Hyundai Tucson дебютировал в двух вариантах: со стандартной колёсной базой 2680 мм и увеличенной до 2755 мм. Для российского рынка сертифицирован лонг-вариант длиной 4630 мм. Ширина и высота кроссовера составляют 1865 и 1665 мм.

Линейка двигателей представлена новыми моторами: бензиновым G4NL и дизелем D4HD. Оба имеют объём 2.0 литра. Дизель выдаёт 186 л.с., пиковый момент равен 416 Нм, мощность бензиновой "четвёрки", которая переваривает АИ-92, - 150 л.с., крутящий момент - 192 Нм.

Tucson с бензиновым мотором предложат с передним и полным приводом, с 6-ступенчатыми "автоматом" и "механикой", кроссовер с дизелем - только с 4х4 и 8-диапазонной АКП.

Выход новинки на рынок состоится в ближайшее время. Цена третьего поколения Hyundai Tucson - от 1 744 000 до 2 509 000 рублей.

#Hyundai