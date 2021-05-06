Обновленный Duster примерил фары от Logan и Sandero. Фото без камуфляжа

Глобальная нехватка электронных компонентов сказалась на выходе обновлённого Dacia Duster, который хотели представить в конце апреля - начале мая.

Теперь сроки премьеры смещены на начло лета, но это не мешает кроссоверу принимать участие в рекламной фотосессии, во время которой он также попал в объектив "шпионских" фотокамер.

Съёмка проводилась в Испании. На фото видна фронтальная часть Dacia Duster, которая отличается от текущей версии лишь фарами, как у Logan и Sandero третьей генерации. Решётка радиатора, бампер, противотуманные фары, зеркала заднего вида остались нетронутыми.

Однако европейцев вряд ли беспокоить внешность кроссовера, с обновлением модели они больше рассчитывают на возвращение в строй роботизированной трансмиссии. В настоящее время Duster можно купить лишь с механической коробкой передач вне зависимости от двигателя и типа привода.

Российский Renault Duster сменил поколение в феврале 2021 года. Цена на кроссовер начинается от 980 000 рублей.