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06.05.2021 16:00
Рубрика: Культура

Международный конкурс молодых пианистов в Москве назвал победителей

Текст: Ирина Муравьева
Восемь лауреатов вместо пяти по регламенту и два Гран-при - такие результаты третьего Grand Piano Competition объявил художественный руководитель конкурса Денис Мацуев. Церемония награждения и концерт лауреатов состоялись в Московской филармонии на сцене Зала Чайковского. Здесь же проходили и прослушивания второго тура, где четырнадцать конкурсантов играли фортепианные концерты с Госоркестром им. Е.И. Светланова (дирижер Юрий Ткаченко).

По результатам второго тура Денис Мацуев и назвал восемь лауреатов вместо пяти. Подобная ситуация возникала и на прошлом конкурсе в 2018 году, когда жюри тоже расширило список лауреатов до семи. Как пояснил Денис Мацуев: "У нас нет никакой ангажированности, нет подводных течений и интриг - я отвечаю за свои слова. Мы все получили огромное удовольствие от выступлений участников и каждый из нас на обсуждении сказал, что пять премий не хватит, надо дать больше. И все лауреаты на равных претендовали на Гран-при".

Фото: пресс-служба Московской консерватории
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Но по традиции конкурса интрига - кто станет обладателем кабинетного рояля YamahaСЗХ стоимостью 35 000 долларов - сохранялась до самого конца концерта. Звучал сложнейший для юного возраста репертуар - фактически тот же, что на Конкурсе Чайковского: Первый концерт Чайковского, Второй концерт Брамса, концерты Рахманинова, Сен-Санса, Листа, Шопена, Грига, редкая для сцены находка - Концертштюк для фортепиано с оркестром Вебера в замечательном исполнении 13-летнего Даниила Тюрина (ЦМШ, класс Даниила Цветкова). Это произведение вернулось на сцену и, возможно, вернет другие забытые сочинения, написанные в том же формате виртуозного концертино, популярные в ХIХ веке. Надо заметить, что среди интересных репертуарных решений на конкурсе были также Токката №7 Фрескобальди из его "Второй книги токкат" (Даниил Тюрин), пьесы Комитаса и Шенберга (Анаит Стельмашова из Грузии, ставшая обладательницей главного артистического приза - "зрительских симпатий"), Рамо (Петр Акулов и Ноа Капелюшник из Израиля).

Во втором туре с музыкантами потрясающе выступал Госоркестр Светланова, который не просто аккомпанировал четырнадцать концертов, а создавал для пианистов абсолютно комфортную музыкальную среду, что стало для многих решающим в успехе.

Между тем, суть Grand Piano - не в лауреатстве и премиях, а в тех реальных возможностях, которые конкурс открывает молодым пианистам. "Проигравших здесь нет" - формула Grand Piano. Каждый его участник, независимо от статуса премий, становится членом "команды грандпиановцев" и получает именной сертификат от Дениса Мацуева на участие в его проектах. Свои награды конкурсантам в этом году присудили Валерий Гергиев, Александр Сладковский, Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Госоркестр им. Светланова, Московская филармония, Московская консерватория, ЦМШ, Академия фестиваля в Вербье, фестиваль Auvers-sur-Oise (Франция), YamahaMusic и другие.

Обладателями же Гран-при стали двое пианистов. Подобный прецедент уже случался на первом конкурсе в 2016 году. Тогда рояли Yamaha получили Александр Малофеев и Сандро Небиеридзе (Грузия). На этот раз обладателями ценных роялей стали Петр Акулов (14 лет, ЦМШ, класс Максима Железнова) и Сергей Давыдченко (16 лет, спецшкола при Ростовской консерватории, класс Сергея Осипенко). К слову, оба победителя выступят уже 18 мая в Казани на Международном фестивале Рахманинова "Белая Сирень". Активная концертная жизнь предстоит и остальным "грандпиановцам", которых уже узнали более миллиона слушателей из 92 стран мира. А через два года некоторые из них станут уже участниками конкурса Чайковского. Но теперь Grand Piano для них всегда впереди.

Прямая речь

Денис Мацуев, худрук Grand Piano Competition:

- Это были дни, которые потрясли мир. Мало кто в мире верил в то, что сегодня такое возможно - провести конкурс не в режиме онлайн. Мы показали пример того, что можем даже в таких непростых условиях все прекрасно организовать и провести с соблюдением мер предосторожности. По статистике от компании medici.tv, транслировавшей конкурс, нас смотрели больше чем в 1000 городах и 92 странах мира. Такую ситуацию невозможно представить даже 20 лет назад. Когда я играл на конкурсе Чайковского, трансляций еще не было вообще и никто в мире не знал, что происходит на конкурсе. Но наш Grand Piano уникален не только трансляциями: мы - большая семья, в которой наши юные коллеги - это неповторимые индивидуальности, и мы не оставляем их, следим за ними, выступаем вместе. Мне самому эти дети дают столько мыслей, так заряжают меня! Я учусь у них, слушаю их и бегу домой заниматься. Теперь у наших пианистов график выступлений будет серьезный, а с новыми участниками Grand Piano мы встретимся в следующем году: мы решили вернуться в свой график, нарушенный пандемией. Следующий год будет насыщенным: конкурс Grand Piano и конкурс Рахманинова. А в 2023 году - уже конкурс Чайковского, где мы рассчитываем услышать и наших грандпиановцев.

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