Московские коммунальщики ликвидируют последствия ураганного ветра

За шесть часов ураганного ветра в Москве повалено 56 деревьев, повреждены 44 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы.

Аварийные службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

"Из-за непогоды пострадали два человека. Им оказывают медицинскую помощь, - сообщает пресс-служба. - Ветер сохранится до конца дня. Будьте предельно внимательны на улице, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили. По возможности откажитесь от прогулок по городу".

Ранее власти сообщали об усилении ветра до 20 м/с до 20:00 четверга.