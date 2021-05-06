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06.05.2021 10:43
Рубрика: Происшествия

МЧС наградило кадетов за спасение на пожаре в гостинице "Вечный зов"

Текст: Тимофей Борисов
Двух кадетов из Иркутской области МЧС России отметило грамотами и ценными подарками за грамотные и правильные действия во время недавнего пожара в московской гостинице "Вечный зов".

Речь о двух подростках Антоне Дорошкове и Илье Напаснюке. Они первыми почувствовали запах гари и стали будить всех. Как известно, ни одна из противопожарных систем в здании не сработала. Поэтому ребята сами взяли на себя роль и сигнализации, и спасателей.

Фото: МЧС
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"Ваши действия до прибытия пожарных были четкими и правильными. Вы не поддались панике, не потеряли самообладания, грамотно оценили ситуацию. Отрадно, что сегодня молодое поколение обладает знаниями и заинтересованностью темой безопасности", - отметил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев на церемонии награждения.

Подробности о действиях ребят ночью 4 мая в московской гостинице "Вечный зов" рассказала их классный руководитель из школы Братска Наталья Смольянинова.

"Мы с ребятами приехали в Москву еще 30 апреля. А накануне вечером мы с ними вернулись с очередного мероприятия, поужинали в гостинице и легли спать. Ничего особенного не происходило. Примерно в два часа ночи, когда я встала, чтобы проверить, все ли в порядке, все спали, комнаты были закрыты. Стояла тишина. В 3 часа 43 минуты раздался звонок. Это был Антон. Он с другими детьми находился на третьем этаже, мы, преподаватели, с остальными нашими ребятами ночевали на пятом. Мальчик оперативно сообщил, что начался пожар, все в дыму, просил всех разбудить и начать эвакуироваться. Я и моя коллега, Валентина Леонидовна Ананьева, выскочили в коридор. Там действительно стоял дым. Мы стучали в двери, будили всех, помогали ребятам выйти из здания. В это время наши кадеты, Антон Дорошков и Илья Напаснюк поднимали ребят из соседних комнат на своем этаже и выводили их из гостиницы до прибытия пожарных. Воды в кранах почему-то не было, и для того, чтобы защитить органы дыхания от опасного дыма, мальчики догадались смачивать полотенца в бачке унитаза". - рассказала учительница.

Начальник Главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов и Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев вручили благодарности за грамотные действия на пожаре, самоотверженность а также памятные подарки всем ребятам из кадетского класса, сообщили сегодня в пресс-службе МЧС России.

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