СК возбудил дело после пожара в омской деревне, где сгорело 17 домов

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в деревне Каракуль Омской области, в результате которого было уничтожено 25 строений, в том числе 17 жилых домов.

- Уголовное дело возбуждено по факту халатных действий должностных лиц администрации Уленкульского сельского поселения, в состав которого входит деревня Каракуль, - сообщили "РГ" в СУ СК Омской области.

Следователи также дадут правовую оценка действиям сотрудников ведомств, в чьи полномочия входит контроль и надзор за пожарной безопасностью.

Напомним, сегодня днем в деревне Каракуль Большереченского района произошел крупный пожар. Огонь пришел в деревню через лес, со стороны Колосовского района и моментально перекинулся на жилые дома и надворные постройки. В считаные минуты сгорело полдеревни. Изначально сообщалось о том, что огонь уничтожил 14 домов. Однако к вечеру стало известно, что в Каракуле сгорело 17 частных домов из 33. Люди остались без имущества и крыши над головой.

Для погорельцев в Большеречье развернули пункт временного размещения. О том, какие меры поддержки им будут оказаны, власти пока не сообщают.