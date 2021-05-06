В регионе приступили к созданию мультимедийного портала с информацией о местных казачьих достопримечательностях. Электронный гид будет доступен всем желающим. В него войдут карты с подробным описанием объектов, красочными панорамными снимками, информацией о главных исторических событиях, связанных с этими местами, а также легендами и сказаниями о них.

Казачий туризм активно развивают на Дону и Кубани, но и Ставрополью есть что показать на этом рынке. Фото: Владимир Аносов/РГ

Проект "Маршруты казачьего Ставрополья" получил поддержку Фонда президентских грантов. С наступлением ясной весенней погоды инициаторы начали ездить с экспедициями в разные уголки края. К концу года они подготовят три маршрута, каждый из которых включит 20 самобытных локаций.

- На Дону и Кубани активно развивают казачий туризм. В этих регионах есть этноподворья, проводятся масштабные фестивали, привлекающие гостей со всей России и зарубежья, - рассказывает автор проекта, член Гильдии межэтнической журналистики в Ставропольском крае и потомственная терская казачка Наталья Гребенькова. - Но ведь и в нашем крае происходили масштабные исторические события. Так почему же не пользоваться этим? К тому же у нас есть ставропольский Бажов - Владимир Крыласов. В свое время он много ездил по родным местам, собирал былины, слушал и записывал байки старожилов. В 2012 году он выпустил двухтомник "Истории и сказы Ставрополья". Когда читаешь его книгу, понимаешь, какой это клондайк народного эпоса. К примеру, согласно старинным поверьям в наших степях растет кум-ягода и если ее найти, то в паре будет лебединая верность. Уверена, любовь к народным истокам позволит привлечь в наш край еще больше туристов.

Отправными точками маршрутов станут известные региональные курорты. "Малый кубанский круг" охватит Ставрополь и его окрестности, "Малый терский круг" - Кавказские Минеральные Воды и близлежащие станицы, "Большой ставропольский круг" - удаленные станицы и поселки. Так как одного знакомства с фольклором без привязки к конкретным предметам недостаточно, то в проект вносят этнографические подворья и памятники.

Проект "Маршруты казачьего Ставрополья" получил поддержку Фонда президентских грантов. Будут подготовлены три маршрута, каждый из которых включит 20 самобытных локаций

Например, в исконно казачьей станице Новотроицкой местный житель Сергей Брежнев создал в своем доме крупнейший на юге страны музей самоваров. Помещение, заставленное от пола до потолка начищенными самоварами всех возможных форм, в народе называют не иначе как "янтарная комната". Металл так блестит, что гости невольно зажмуриваются. Помимо самоваров Сергей собирает чугунные утюги и мечтает построить на своем участке здание в форме русской печи. На первом этаже он планирует поместить свою коллекцию для чаепития, на втором - для глажения, а на третьем - соорудить смотровую площадку. Для приезжающих на фотосессию молодоженов у него всегда припасена бутылочка домашнего вина двадцатипятилетней выдержки.

Также хитом этнотуристического рынка Ставрополья стало казачье подворье станицы Боргустанской. На территории комплекса находятся хата (построена она 100 лет назад), сторожевая башня, казачий редут, гончарная мастерская и летняя кухня с русской печью. Экскурсионный центр открылся в 2011 году, и с тех пор место пользуется большой популярностью. Гости станицы могут узнать об укладе жизни служивых, увидеть предметы быта и орудия труда, примерить традиционные казачьи костюмы. В гончарной мастерской туристов обучают азам непростого ремесла.

- Есть и новые стилизованные усадьбы, где проводят различные мероприятия, - продолжает Наталья Гребенькова. - К примеру, в станице Горячеводской возведено подворье с контактным зоопарком и конюшней, где можно выбрать жеребца и совершить прогулку верхом. А в Минеральных Водах на территории казачьего культурно-исторического центра недавно по традиционным технологиям построен курень, причем комнаты обставлены старинной домашней утварью. Тут прялки, глиняные кувшины, также есть швейная машинка, расшитые скатерти и половики. Гости могут выбрать разные программы посещения: познакомиться с экспонатами в музейных залах либо посидеть за столом и послушать казачьи песни.

Теперь задача исследователей - привлечь внимание к историческим местам. По словам Натальи, образовательно-туристический проект разрабатывался в разгар пандемии CОVID-19, поэтому авторы ориентировались на самостоятельных путешественников, которые могут на машине отправиться в соседнюю станицу на экскурсию. Кстати, многие потомственные казаки готовы стать гидами на своих подворьях и даже не против покатать гостей по окрестностям и показать живописные природные уголки.

Кстати

Проект "Маршруты казачьего Ставрополья" поддержал художник, донской казак Максим Ильинов - создатель и автор казачьего рэп-хоп-проекта "Атаманский дворец". Его работы в свое время в качестве официальной символики Ростова выбрала ФИФА при проведении чемпионата мира по футболу 2018 года. Он придумал папаху - этакую "машину пространства и времени", с помощью которой можно перемещаться по маршрутам, а также нарисовал портреты проживающих в Ставрополье казаков и казачек.