В Дагестане обнаружены более 150 погибших редких тюленей

На побережье Каспийского моря найдены около 150 погибших тюленей, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора природоохранных программ научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Виктора Никифорова.

Исследование побережья московские ученые проводят совместно с Институтом экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета и АНО "Каспийский природоохранный центр".

"Причины гибели могут быть самые разные: от загрязнения моря до рыболовства. Чтобы понять причину, нужно проводить тщательное и всестороннее исследование, круглогодичный мониторинг", - рассказал Никифоров.

Каспийский тюлень в 2020 году был занесен в Красную книгу России, как исчезающий вид млекопитающих. По мнению экспертов, на сокращение численности повлияло загрязнение воды, в результате чего увеличилось количество инфекций, от которых гибнут животные.

Массовая гибель каспийских тюленей наблюдалась в декабре 2020 года. Тогда были найдены погибшими более трехсот животных. Ученые-биологи пришли к выводу, что массовая гибель каспийских тюленей на побережье Дагестана обусловлена природными факторами. Гипотеза об отравлении животных тяжелыми металлами или пестицидами, а также браконьерского лова не подтвердилась результатами экспертиз.