Volkswagen готовит к премьере обновленный Tiguan Allspace

Согласно статистике компании, 55% покупателей Tiguan выбирают его длиннобазную версию Allspace. Модель со стандартной колёсной базой обновилась ещё летом прошлого года, а лонг-вариант готовится к дебюту этой весной: опубликован первый тизер и дата премьеры.

Volkswagen Tiguan Allspace, и об этом в компании заявили без всяких стеснений, будет обновлён по сценарию обычного Tiguan: фары, решётка, бамперная группа и опциональное оснащение, в числе которого матричная оптика IQ. Light, новая мультимедиа MIB 3 диагональю 8 или 10,25 дюйма, адаптивный круиз-контроль с ассистентами удержания в полосе, распознавания знаков и объектов, системой мониторинга машин в "мёртвой" зоне.

Изменения в салоне коснутся дизайна рулевого колеса, приборной панели - теперь она цифровая во всех версиях исполнения, блока климат-системы, управление которым осуществляется через сенсорную панель.

Мировая премьера рестайлингового Volkswagen Tiguan Allspace состоится 12 мая 2021 года. В России длиннобазный вариант кроссовера не представлен, продажи обычной версии Tiguan после обновления стартовали в декабре 2020 года, цена на автомобиль в настоящее время начинается от 1 879 900 рублей.