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06.05.2021 15:00
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen ID.4 оказался в 456 раз популярнее Tesla Model 3

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Электрокары очень популярны в Норвегии. И до сих пор лидером в этой стране была модель компании Илона Маска.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Но в апреле электрокроссовер Volkswagen ID.4 сместил Tesla с первого места. Немецкий автомобиль разошёлся тиражом в 1824 экземпляра (+13,9%). При этом Tesla Model 3 выбрали лишь четыре человека. По общей же реализации в текущем году ID.4 (2684 экз.) и Model 3 (2570 экз.) уступают Toyota RAV4 (3359 экз.) и Volvo XC40 (2863 экз.).

Как отмечает InsideEVs, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года продажи электрокаров в вышеупомянутой стране удвоились.

В тройку электрических автомобилей в Норвегии входит Volkswagen ID.4, Tesla Model 3 и Audi e-tron. Популярность ID.4 связывают с отложенным спросом. Практически нулевая реализация Model 3 произошла из-за перебоев с поставками.

Кстати говоря, в Норвегии в прошлом году электромобили заняли доминирующую долю рынка - 54%. Примечательно, что 10 лет назад данный показатель составлял 1%.

В конце апреля VW представил ID.4 в модификации GTX. "Заряженную" версию отличает два электромотора с суммарной отдачей 299 л. с. Volkswagen ID.4 GTX должен выйти уже летом.

#Volkswagen #Tesla