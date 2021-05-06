Volkswagen пересмотрел версии Tiguan: полный привод с 1.4 и прибавка к цене

Volkswagen пересмотрел список версий российского Tiguan. Так, например, кроссовер теперь доступен с 1.4 TSI и системой полного привода. По сравнению со стартом продаж цена на модель выросла на 80-120 тысяч рублей.

Базовая версия Tiguan Respect со 125-сильным 1.4 TSI, 6-ступенчатой МКП и передним приводом стоит теперь 1 879 900 рублей. Цена на 150-сильные Tiguan с 6-ступенчатым "роботом" DSG стартует от 1 989 900 рублей.

В списке комплектаций появились версии со 150-сильным двигателем и системой полного привода - такие были доступны для дорестайлингового варианта кроссовера, но поначалу их не было у обновлённого варианта Tiguan. Коробка - тот же "робот" о шести ступенях. Цена - от 2 089 900 рублей.

Цены на Tiguan с таким же силовым агрегатом и с пакетом R-Line начинаются от 2 719 900 рублей. Самая дорогая модификация кроссовера оснащена 220-сильным двухлитровым TSI, 7-ступенчатой трансмиссией DSG, системой полного привода 4Motion и стоит 3 049 900 рублей, а на старте продаж оценивалась в 2 929 900 рублей.

Напомним, 12 мая 2021 года состоится мировая премьера Tiguan Allspace.