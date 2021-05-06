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06.05.2021 14:25
Рубрика: Культура

Вышел сборник о Колчаке с уникальными документами

Текст: Владимир Емельяненко
Госархив представил книжную новинку - два тома сборника "А. В. Колчак. 1874-1920". В нем впервые публикуются 482 уникальных документа. Они были выкуплены более полутора лет назад среди прочих свыше 600 документов на аукционе в Париже более чем за 3 миллиона евро. Именно эти документы во многом проливают свет на историю и природу Гражданской войны в России и роль в ней мятежного адмирала Колчака.
Фото: Сергей Куксин / РГ Фото: Сергей Куксин / РГ
Фото: Сергей Куксин / РГ

В вышедшем двухтомнике наиболее полно представлены документы об Александре Колчаке, его военно-морской службе, морских экспедициях, научной и политической деятельности, личной жизни. В два тома вошли материалы из 13 федеральных, ведомственных и региональных архивов, а также документы семейного архива Колчака. Те самые, которые в 2019 году были приобретены на аукционе в Париже и переданы на хранение в Госархив. Первый том рассказывает о Колчаке от рождения и до окончания его службы на КЖВД 1918 году. Во второй том, рассказывающий о Колчаке - Верховном правителе России, вошли главные, те самые 602 документа, около 80% из которых публикуются впервые.

Фото: РИА Новости
Кем были заклятые враги адмирала Колчака

"Это документы эпохи великих потрясений, - говорит заместитель руководителя Росархива Андрей Юрасов. - Главный документ, он связывает все остальные - это стенограмма допроса Колчака в Иркутске, впервые изданная 1923 году. Но только сейчас она публикуется по подлиннику, что позволило исправить ошибки и убрать комментарии прошлых стенограмм. Этот допрос - фактически воспоминания Колчака о детстве, учебе, о рано умершей сестре, рассказ о его служебном пути, то есть о том, о чем просто больше нет никаких документов. Это настоящий подарок для ученых и всех, кто интересуется личностью адмирала. Ведь стенограмма раскрывает его взгляды и мировоззрение".

Андрей Юрасов подчеркивает, что книга выстроена так, что сразу становится ясно: стенограмма допросов - уникальный документ, который рисует личность Колчака, как написано и в книге, из трех "Д": долг, дух дело. И для любого непредвзятого читателя и исследователя книга, построенная на документах - шаг в преодолении последствий Гражданской войны.

"Второй том - это также документы российского правительства Колчака, документы директории, газетные статьи и интервью с адмиралом, его дневниковые записи по итогам пребывания в США, Великобритании, Японии, - говорит директор Госархива России Лариса Роговая. - Эта часть артефактов снимает надежды и упование на помощь Антанты, раскрывают конфликт Колчака с белочехами и атаманом Семеновым. Они также раскрывают Колчака как сторонника диктатуры".

Особо Лариса Роговая подчеркивает ценность публикуемой "Прокламации Колчака". Документ дает шанс историкам понять истоки демократических реформ адмирала - земельной, судебной, парламентской, но самое главное - причины их провала и последовавшего террора. Знакомство с документом позволяет удержать баланс, поскольку романтизация Белой гвардии сегодня достигла опасной развилки. А документ снимает романтические шоры. Его сопоставление с "красными" документами помогает историкам найти золотую середину. Также "Прокламация Колчака", как и его переписка с женой, опровергает его обвинение в шпионаже в пользу других стран.

Досье "РГ"

Александр Колчак (1874-1920) - участник Русско-японской и Первой мировой войн, Верховный правитель России и верховный главнокомандующий Русской армией (ноябрь 1918 - январь 1920). 7 февраля 1920 года расстрелян большевиками в Иркутске.

Культура Литература Общество История Первая мировая война

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