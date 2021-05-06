Вышел трейлер фильма про пандемию бессонницы "Неспящие"

На YouTube-канале Netflix Russia опубликован трейлер постапокалиптической драмы "Неспящие" (Awake), снабжённый русскими субтитрами.

По сюжету картины в результате глобальной катастрофы перестают работать электронные приборы, а люди теряют способность спать. При этом потребность в сне остаётся. Мир стремительно погружается в хаос, все на взводе и опасно сходят с ума. И только у матери-одиночки Джилл (лауреат "Золотого глобуса" Джина Родригез, звезда уморительного ситкома "Девственница Джейн"), "бывшей военнослужащей с непростым прошлым", возможно, есть ключ к спасению - это её собственная дочь.

Режиссер - Марк Расо ("Кодахром", "Копенгаген"), он же - соавтор сценария, наряду с Джезефом Расо (дилогия "З-О-М-Б-И") и Грегори Пуарье ("И грянул гром", "Сокровище нации: Книга тайн", "Неудержимые 4").

В остальных ролях: Ариана Гринблатт ("Мстители: Война бесконечности"), Шамир Андерсон ("Дальний космос", "Голиаф"), Финн Джонс ("Железный кулак", Лорас Тирелл из "Игры престолов") и Дженнифер Джейсон Ли ("Омерзительная восьмерка", "Долорес Клэйборн").

Релиз - 9 июня.