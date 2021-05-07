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07.05.2021 18:29
Рубрика: Легковые авто

600 рублей в час. Volkswagen будет продавать доступ к автопилоту

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Volkswagen Фото: Пресс-служба Volkswagen
Фото: Пресс-служба Volkswagen

Глава отдела продаж и маркетинга Volkswagen Клаус Зеллмер заявил в интервью изданию TopGear, что концерн намерен внедрить новую модель доступа к автопилоту - по подписке.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
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Смысл в том, что на машину изначально устанавливают все нужное оборудование, но активировать его можно только за дополнительную плату. Пока это только планы, но уже озвучена примерная стоимость - 7 евро (около 630 рублей) в час.

Согласно предварительным подсчетам, все оборудование для автопилота четвертого уровня обойдется от 10 000 евро. Солидная сумма, но маркетологи подсчитали, что им проще внедрять большее число систем во все комплектации, а затем предлагать клиентам проапгрейдиться в любое удобное для них время (хоть через год или два).

Напомним, в апреле Volkswagen рассказал о проекте Trinity. Вот как раз эта модель должна провозгласить эру опций, покупаемых после приобретения машины. Все автомобили, сходящие с конвейеров завода, будут абсолютно одинаково оснащены датчиками, сенсорами и помощниками, которые можно будет активировать после покупки за дополнительную плату, исходя из собственных нужд.

#Volkswagen