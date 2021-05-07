"ГАЗель Next" с низкой крышей будут выпускать не на ГАЗе

Компания "Форвард", базирующаяся в Нижнем Новгороде, сообщила, что получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобили на базе "ГАЗель Next" с низкой крышей. Это означает, что можно начинать серийный выпуск.

На основе низкокрышных "ГАЗелей" "Форвард" может выпускать различные модификации: от бронированных фургонов для служб инкассации до мобильных офисов.

В компании отметили, что переоборудованный автомобиль может иметь разное исполнение крыши: низкая (высота салона - 1535 мм), средняя (1655 мм), высокая (заводская).

Предусмотрено и несколько вариантов конфигурации дверей: боковая распашная или сдвижная, задние распашные или же "глухая" панель вместо них. Причём металлические двери меняются на новые из композитных материалов.

Также машина утепляется, обшивается композитными панелями, оснащается светодиодным освещением и отоплением, а по желанию заказчика автомобиль может быть меблирован или доукомплектован необходимым оборудованием.

Технически "Next" от "Форварда" не отличается от базовой модификации: он оснащается дизелем Cummins 2.8 мощностью 139 л.с. и механической коробкой передач. Тип привода - задний.

Напомним, что в ближайшее время ГАЗ представит "ГАЗель NN" (New Next).