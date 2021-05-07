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Вильфанд оценил сообщения о "тепловых бомбах" в Арктике

07.05.2021 / 09:51
Фото: РИА Новости www.ria.ru
Фото: РИА Новости www.ria.ru

"Тепловые бомбы" в Арктике не являются главной причиной таяния льдов, поскольку этот природный механизм существовал задолго до изменения климата. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Ранее американский институт океанографического Скриппса опубликовал результаты исследования перемещения воды из Тихого в Северный Ледовитый океан. При этом ученые заявили о "тепловых бомбах", которые проникают в Арктику.

По словам Вильфанда, исследования со звучными названиями "всплывают" лишь в информационной среде.

"Тепловые бомбы" - конечно же, это не бог весть какая значимость. Ученые открыли, что в Тихом океане под поверхностной водой находятся большие объемы теплой воды. Они и являются "бомбами", потому что, когда они всплывают на поверхность, то разрушается лед", - сказал Вильфанд РИА Новости.

По словам синоптика, на поверхности Северного Ледовитого океана содержится намного меньше соленой воды, чем в двух других, где пресная вода постоянно испаряется.

"Соленая вода плотнее пресной, поэтому, когда через Берингов пролив поступают более соленые воды Тихого океана, они опускаются, как бы подныривают под более холодную воду, которая соприкасается с океаном… Там действительно циркулируют большие объемы теплой воды, они как бы выходят на поверхность, и начинает лед подтаивать", - пояснил Вильфанд, добавив, что аналогичные процессы происходят и при поступлении воды из Атлантического океана в западный сектор Северного Ледовитого.

Ученый отметил, что говорить о решающей роли подобных процессов в мировом потеплении нельзя.

"Так всегда было, поэтому нужно быть более спокойным. Все факторы (потепления. - Прим. ред.), которые существуют, оцениваются. Главная проблема - это парниковые газы", - добавил Вильфанд.

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