Илон Маск не сдержал слово: беспилотники Tesla не появятся

В январе Маск во время конференции по телефону заявил, что уже в этом году появится беспилотник, который составит конкуренцию водителю-человеку. Теперь Маску остаётся признаться, что он был слишком оптимистичен.

По данным Reuters, Tesla направила в Департамент транспортных средств Калифорнии доклад, в котором говорится, что компания не сможет в этом году выпустить полноценный беспилотник с автономностью пятого уровня.

Напомним, в октябре 2020 года Tesla предоставила в режиме ограниченного доступа некоторым сотрудникам так называемую программу полного самоуправления, то есть в Tesla заявляли, что автопилот почти готов.

Однако в калифорнийском регулирующем органе ещё в марте этого года сказали, что разработки Tesla не соответствуют реальности, и автомобили компании оснащены автопилотом второго уровня, который требует постоянного контроля со стороны водителя. В департаменте подчеркнули, что Маск и его компания просто экстраполируют свои успехи.

"Tesla сообщила нам, что имеют второй уровень автопилота. Как известно компании, непонимание общественностью ограничений технологии и её неправильное использование может иметь трагические последствия", - говорится в докладе регулирующего органа штата.

В доказательство этих слов можно привести несколько аварий, произошедших в последнее время в Китае, которые вынудили владельцев электрокаров Tesla устанавливать видеорегистратор на уровне педалей, чтобы в случае ДТП иметь доказательства вины автопилота.